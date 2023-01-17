Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес привітали одне одного з офіційним розлученням

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес, Надя Дорофєєва та Володимир Дантес розлучення, дорофєєва кацурін, дантес даша кацуріна
Фото: nadyadorofeeva | Надя Дорофєєва та Володимир Дантес

Про розрив зіркової пари стало відомо навесні 2022.

Related video

Український співак Володимир Дантес розповів, як привітав свою колишню дружину Надю Дорофєєву з офіційним розлученням.

На YouTube-каналі гумористів команди ВКВ екскоханий української співачки зізнався, що вже отримав офіційне свідоцтво про розірвання шлюбу і одразу надіслав його Дорофєєвій зі словами "Вітаю!".

Зірка сцени лаконічно відповіла ексчоловіку: "Я тебе теж!" За словами Дантеса, це була єдина їхня розмова за останній час.

"Ось так ми і поспілкувалися", — додав гуморист.

Володимир Дантес розповів про офіційне розлучення з Надею Дорофєєвою

Про розлучення Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса стало відомо всередині березня 2022 року. Тоді знаменитості повідомили фанатам, що закінчують свою спільну романтичну історію, проте залишаються хорошими друзями.

Володимир Дантес та Надя Дорофєєва Fullscreen
Володимир Дантес та Надя Дорофєєва
Фото: nadyadorofeeva

Практично одразу Надю Дорофєєву запідозрили у стосунках з київським ресторатором та блогером Михайлом Кацуріним. Пару помітили в Барселоні. А в червні 2022 вони підтвердили домисли в мережі.

Тим часом Дантес почав зустрічатися з колишньою дружиною нового бойфренда Дорофєєвої, Дашею Кацуріною. Наразі вона живе на дві країни — Польщу та Україну. У Варшаві її старша донька Олександра пішла до першого класу.

Нагадаємо, Міша Кацурін натякнув на вагітність Наді Дорофєєвої.

Також Фокус писав про розлучення відомих українців у 2022 році.