Надя Дорофєєва та Володимир Дантес привітали одне одного з офіційним розлученням

Про розрив зіркової пари стало відомо навесні 2022.

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Український співак Володимир Дантес розповів, як привітав свою колишню дружину Надю Дорофєєву з офіційним розлученням.

На YouTube-каналі гумористів команди ВКВ екскоханий української співачки зізнався, що вже отримав офіційне свідоцтво про розірвання шлюбу і одразу надіслав його Дорофєєвій зі словами "Вітаю!".

Зірка сцени лаконічно відповіла ексчоловіку: "Я тебе теж!" За словами Дантеса, це була єдина їхня розмова за останній час.

"Ось так ми і поспілкувалися", — додав гуморист.

[ + – ] Володимир Дантес розповів про офіційне розлучення з Надею Дорофєєвою

Про розлучення Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса стало відомо всередині березня 2022 року. Тоді знаменитості повідомили фанатам, що закінчують свою спільну романтичну історію, проте залишаються хорошими друзями.

[ + – ] Володимир Дантес та Надя Дорофєєва Фото: nadyadorofeeva

Практично одразу Надю Дорофєєву запідозрили у стосунках з київським ресторатором та блогером Михайлом Кацуріним. Пару помітили в Барселоні. А в червні 2022 вони підтвердили домисли в мережі.

Тим часом Дантес почав зустрічатися з колишньою дружиною нового бойфренда Дорофєєвої, Дашею Кацуріною. Наразі вона живе на дві країни — Польщу та Україну. У Варшаві її старша донька Олександра пішла до першого класу.

Нагадаємо, Міша Кацурін натякнув на вагітність Наді Дорофєєвої.

Також Фокус писав про розлучення відомих українців у 2022 році.