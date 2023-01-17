Надя Дорофєєва та Володимир Дантес привітали одне одного з офіційним розлученням
Про розрив зіркової пари стало відомо навесні 2022.
Український співак Володимир Дантес розповів, як привітав свою колишню дружину Надю Дорофєєву з офіційним розлученням.
На YouTube-каналі гумористів команди ВКВ екскоханий української співачки зізнався, що вже отримав офіційне свідоцтво про розірвання шлюбу і одразу надіслав його Дорофєєвій зі словами "Вітаю!".
Зірка сцени лаконічно відповіла ексчоловіку: "Я тебе теж!" За словами Дантеса, це була єдина їхня розмова за останній час.
"Ось так ми і поспілкувалися", — додав гуморист.
Про розлучення Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса стало відомо всередині березня 2022 року. Тоді знаменитості повідомили фанатам, що закінчують свою спільну романтичну історію, проте залишаються хорошими друзями.
Практично одразу Надю Дорофєєву запідозрили у стосунках з київським ресторатором та блогером Михайлом Кацуріним. Пару помітили в Барселоні. А в червні 2022 вони підтвердили домисли в мережі.
Тим часом Дантес почав зустрічатися з колишньою дружиною нового бойфренда Дорофєєвої, Дашею Кацуріною. Наразі вона живе на дві країни — Польщу та Україну. У Варшаві її старша донька Олександра пішла до першого класу.
Нагадаємо, Міша Кацурін натякнув на вагітність Наді Дорофєєвої.
Також Фокус писав про розлучення відомих українців у 2022 році.