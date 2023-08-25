Володимир Дантес поділився рідкісними кадрами з Дашею Кацуріною (фото)

Артист зізнався публічно в коханні своїй дівчині.

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35-річний український співак Володимир Дантес показав зворушливі кадри з Дашею Кацуріною. Знімками та привітаннями музикант ділиться у своєму Instagram.

На честь Дня Незалежності 2023 Дантес показав фото коханої, яка тримала великий синьо-жовтий прапор, їхній спільний чорно-білий знімок та ще кілька світлин.

"Я вітаю нас всіх з цим дивовижним святом. Наша незалежність — молода. Хтось постійно хоче щось навʼязати, підказати, показати як краще. Але… я пропустив момент коли ми попросили про це?)… Я обожнюю Україну! Тут все що я люблю! Моя родина, кохання @dasha_katsurina, друзі, міста, природа, люди! Все найкраще!!!" — написав український музикант.

"Який гарний пост, Вова. мрію побачитись", — відповіла в коментарях Даша Кацуріна.

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Володимир Дантес привітав з Днем Незалежності України 2023

"Ну як же пасуєте💙💛 з ДНЕМ!" — прокоментувала нову публікацію Дантеса співачка Jerry Heil.

Даша Кацуріна та Володимир Дантес Фото: volodymyrdantes\Instagram

Даша Кацуріна та Володимир Дантес почали зустрічатися у 2022 році, офіційно розповівши про це у червні.

Нагадаємо, як Володимир Дантес та інші українські зірки виглядали б у світі Барбі.

Також Фокус писав про освідчення Даші Кацуріною в коханні Дантесу.