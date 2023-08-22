Даша Кацуріна публічно зізналася в коханні Дантесу (фото)

Блогерка відреагувала на нову пісню музиканта.

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Даша Кацуріна публічно зізналася в коханні Володимиру Дантесу. Рестораторка та дизайнерка одягу прокоментувала нову пісню музиканта "Кити".

"Мій улюблений трек, мій коханий чоловік", — написала мама двох дітей.

На що співак відповів: "Кохана, дякую тобі".

Новий трек Володимира Дантеса присвячений спогадам про Крим та його покійного батька.

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Фото: Скриншот

"За каденції Кацуріної Вова весь розцвів і випускає хіт за хітом нарешті💛 наче знов почав дихати і відчувати життя", — пишуть у коментарях фанати Дантеса.

Нова пісня Дантеса

Про стосунки дизайнерки та музиканта стало відомо влітку 2022 року. Перед цим вони двоє оголосили про розлучення. Володимир закінчив семирічний шлюб зі співачкою Надею Дорофєєвою, а Даша — з ресторатором Михайлом Кацуріним.

Наразі Дорофєєва та Кацурін після близько року стосунків уклали шлюб.

Нагадаємо, Володимир Дантес показав, як проводить час з Дашею Кацуріною та своєю мамою.

Також Фокус писав про те, чи запросили Дантеса на весілля Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна.