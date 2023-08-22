Даша Кацуріна публічно зізналася в коханні Дантесу (фото)
Блогерка відреагувала на нову пісню музиканта.
Даша Кацуріна публічно зізналася в коханні Володимиру Дантесу. Рестораторка та дизайнерка одягу прокоментувала нову пісню музиканта "Кити".
"Мій улюблений трек, мій коханий чоловік", — написала мама двох дітей.
На що співак відповів: "Кохана, дякую тобі".
Новий трек Володимира Дантеса присвячений спогадам про Крим та його покійного батька.
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"За каденції Кацуріної Вова весь розцвів і випускає хіт за хітом нарешті💛 наче знов почав дихати і відчувати життя", — пишуть у коментарях фанати Дантеса.
Про стосунки дизайнерки та музиканта стало відомо влітку 2022 року. Перед цим вони двоє оголосили про розлучення. Володимир закінчив семирічний шлюб зі співачкою Надею Дорофєєвою, а Даша — з ресторатором Михайлом Кацуріним.
Наразі Дорофєєва та Кацурін після близько року стосунків уклали шлюб.
Нагадаємо, Володимир Дантес показав, як проводить час з Дашею Кацуріною та своєю мамою.
Також Фокус писав про те, чи запросили Дантеса на весілля Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна.