Даша Кацурина публично призналась в любви Дантесу (фото)
Блогер отреагировала на новую песню музыканта.
Даша Кацурина публично призналась в любви Владимиру Дантесу. Ресторатор и дизайнер одежды прокомментировала новую песню музыканта "Киты".
"Мой любимый трек, мой любимый мужчина", — написала мама двоих детей.
На что певец ответил: "Любимая, спасибо тебе".
Новый трек Владимира Дантеса посвящен воспоминаниям о Крыме и его покойном отце.
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"При каденции Кацуриной Вова весь расцвел и выпускает хит за хитом наконец💛 как будто снова начал дышать и чувствовать жизнь", — пишут в комментариях фанаты Дантеса.
Об отношениях дизайнера и музыканта стало известно летом 2022 года. Перед этим они вдвоем объявили о разводах. Владимир закончил семилетний брак с певицей Надей Дорофеевой, а Даша — с ресторатором Михаилом Кацуриным.
Летом 2023 Дорофеева и Кацурин после около года отношений заключили брак.
Напомним, Владимир Дантес показал, как проводит время с Дашей Кацуриной и своей мамой.
Также Фокус писал о том, пригласили ли Дантеса на свадьбу Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина.