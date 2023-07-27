Владимир Дантес показал, как проводит время с мамой и Дашей Кацуриной (фото)

Мама музыканта 27 июля празднует день рождения.

Related video

35-летний украинский музыкант Владимир Дантес показал, как проводит время с мамой и Дашей Кацуриной. Об этом он рассказал в Instagram.

Мама блогера 27 июля празднует день рождения, поэтому они отправились в село Криворивня в Ивано-Франковской области. Там Дантес с мамой, Дашей Кацуриной и ее дочкой Сашей посетили Собор Рождества Пресвятой Богородицы.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Владимир Дантес с мамой, Дашей Кацуриной и ее дочкой Сашей Фото: Скріншот Мама Владимира Дантеса Фото: скріншот

В частности, Владимир показал, как его мама вязала кофточку для Саши.

"Мама в свой день рождения вяжет Саше кофточку. Ма всегда для всех", — подписал кадр Дантес.

Даша Кацурина с дочкой Фото: Скріншот Мама Владимира Дантеса Фото: Скріншот

Также музыкант пошутил, что мама-именинница хочет нарвать себе цветов возле собора.

Об отношениях Владимира Дантеса и Даши Кацуриной стало известно летом 2022 года. В марте того же года они объявили о своих разводах. Даша Кацурина, дизайнер одежды и ресторатор, воспитывает двоих детей от предыдущего союза — Сашу и Ивана.

Напомним, пригласили ли Владимира Дантеса на свадьбу Нади Дорофеевой и Миши Кацурина.

Также Фокус писал о том, как Надя Дорофеева проводила время с детьми Миши Кацурина.