Владимир Дантес показал, как проводит время с мамой и Дашей Кацуриной (фото)
Мама музыканта 27 июля празднует день рождения.
35-летний украинский музыкант Владимир Дантес показал, как проводит время с мамой и Дашей Кацуриной. Об этом он рассказал в Instagram.
Мама блогера 27 июля празднует день рождения, поэтому они отправились в село Криворивня в Ивано-Франковской области. Там Дантес с мамой, Дашей Кацуриной и ее дочкой Сашей посетили Собор Рождества Пресвятой Богородицы.
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В частности, Владимир показал, как его мама вязала кофточку для Саши.
"Мама в свой день рождения вяжет Саше кофточку. Ма всегда для всех", — подписал кадр Дантес.
Также музыкант пошутил, что мама-именинница хочет нарвать себе цветов возле собора.
Об отношениях Владимира Дантеса и Даши Кацуриной стало известно летом 2022 года. В марте того же года они объявили о своих разводах. Даша Кацурина, дизайнер одежды и ресторатор, воспитывает двоих детей от предыдущего союза — Сашу и Ивана.
Напомним, пригласили ли Владимира Дантеса на свадьбу Нади Дорофеевой и Миши Кацурина.
Также Фокус писал о том, как Надя Дорофеева проводила время с детьми Миши Кацурина.