Дантес рассказал, пригласили ли его на свадьбу Дорофеевой и Кацурина

Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о своем разводе в марте 2022. В июле 2023 года певица вышла замуж за Михаила Кацурина.

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35-летний украинский певец и блогер Владимир Дантес признался, пригласила ли его Надя Дорофеева на свадьбу с Михаилом Кацуриным. О своих отношениях с бывшей возлюбленной музыкант рассказал в интервью Маше Ефросининой.

По словам блогера, они с Дашей Кацуриной знали о подготовке к свадьбе, однако их не приглашали на событие.

"Меня — нет. Дашу — тоже нет. Но мы знали о ней до этого. Я думаю, что это было бы странно", — признался Дантес.

В частности, Владимир рассказал, что не держит обиды на бывшую жену и практически не общается с ней. В то время, как Даша Кацурина часто разговаривает с бывшим мужем, ведь у них есть общие бизнесы и двое детей.

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Владимир Дантес

Ведущая Маша Ефросинина вспомнила их интервью в январе 2022 года, которое так и не вышло. Во время съемок материала она заподозрила, что между бывшими супругами возникли разногласия, ведь Дорофеева отказывалась давать комментарии о Дантесе и его творчестве.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес Фото: nadyadorofeeva

Сейчас певец встречается с Дашей Кацуриной и помогает ей воспитывать двоих детей — Александру и Ивана. Они большую часть времени проводят в Варшаве.

Напомним, Надя Дорофеева и Михаил Кацурин неожиданно объявили о своей женитьбе и показали первые свадебные кадры.

Также Фокус писал о реакции Дантеса на совместную песню Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина.