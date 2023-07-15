Дантес рассказал, пригласили ли его на свадьбу Дорофеевой и Кацурина
Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о своем разводе в марте 2022. В июле 2023 года певица вышла замуж за Михаила Кацурина.
35-летний украинский певец и блогер Владимир Дантес признался, пригласила ли его Надя Дорофеева на свадьбу с Михаилом Кацуриным. О своих отношениях с бывшей возлюбленной музыкант рассказал в интервью Маше Ефросининой.
По словам блогера, они с Дашей Кацуриной знали о подготовке к свадьбе, однако их не приглашали на событие.
"Меня — нет. Дашу — тоже нет. Но мы знали о ней до этого. Я думаю, что это было бы странно", — признался Дантес.
В частности, Владимир рассказал, что не держит обиды на бывшую жену и практически не общается с ней. В то время, как Даша Кацурина часто разговаривает с бывшим мужем, ведь у них есть общие бизнесы и двое детей.
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Ведущая Маша Ефросинина вспомнила их интервью в январе 2022 года, которое так и не вышло. Во время съемок материала она заподозрила, что между бывшими супругами возникли разногласия, ведь Дорофеева отказывалась давать комментарии о Дантесе и его творчестве.
Сейчас певец встречается с Дашей Кацуриной и помогает ей воспитывать двоих детей — Александру и Ивана. Они большую часть времени проводят в Варшаве.
Напомним, Надя Дорофеева и Михаил Кацурин неожиданно объявили о своей женитьбе и показали первые свадебные кадры.
Также Фокус писал о реакции Дантеса на совместную песню Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина.