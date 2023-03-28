Владимир Дантес впервые отреагировал на песню Дорофеевой и Кацурина

Музыкант признался, что в этой композиции много правды и души.

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34-летний украинский певец Владимир Дантес впервые прокомментировал песню Нади Дорофеевой и Миши Кацурина. Своими мыслями музыкант поделился в новом выпуске шоу "Я люблю Украину".

В конкурсе, во время которого участники должны были угадать название и исполнителя трека, прочитав только комментарий из соцсетей, отвечать пришлось капитану команды Дантесу.

На комментарий пользователя Сети Иво Бобула с вопросом "а зачем ему та шапка в доме" Владимир Дантес уверенно отреагировал правильным названием композиции.

Бывший муж Нади Дорофеевой признался, что в песне "Щоб не було" немало правды и души. А сам трек ему нравится. Кроме этого, певец добавил, что его любимый комментарий к этой песне: "Выжили Дантеса из дома".

Надя Дорофеева и Михаил Кацурин спели о своей любви

"Этот комментарий точно подходит под трек, который мне очень нравится, потому что в нем много правды, жизни, души. Это песня Надежды Дорофеевой. Она "Щоб не було" называется. Я, конечно, всех ненавижу, но очень люблю", — признался Владимир Гудков (настоящая фамилия исполнителя).

В противоположность Дантесу его девушка Даша Кацурина после релиза композиции признавалась, что обсуждала ее с подругами и психотерапевтом.

Напомним, Даша Кацурина показала переписку с Дантесом.

Также Фокус писал о способах снятия стресса от Владимира Дантеса.