"Живу здесь и сейчас": Дантес поделился с украинцами способами снятия стресса

Музыкант был истощен, после посещения Донецкой области, но нашел в себе силы прокричаться и жить дальше.

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Популярный украинский певец и музыкант Владимир Дантес на своей страничке в Instagram поделился тяжелым эмоциональным состоянием со своими подписчиками, а также рассказал, как справляется в ситуациях, когда его накрывают сильные переживания.

В конце февраля музыкант посещал Харьков, чтобы передать военным купленный за гонорары из совместного с Алексеем Дурневым тура "Пожежа" автомобиль, затем в начале марта посетил Донецкую область, где дал за два дня 8 концертов в прифронтовой зоне и был поражен звуками сильных "прилетов". 9 марта певец выложил на своей страничке фото, на котором он выглядит очень уставшим и подавленным.

"Хочется быть сильным, хочется писать мотивирующие посты. Но я не железный и иногда, нашутившись на сцене, поднимая дух и отвлекая других, понимаю, что адекватнее – принять все происходящее", – пишет он.

Певец сообщил подписчикам, что порой ему очень хочется один раз и навсегда прокричаться, поплакать и сжечь яростью своих врагов.

"Так и сделал. Стало легче. Я перестаю задавать себе вопрос "Почему?", "Когда?", "Зачем?". Это моя жизнь. Это наша жизнь. Она не будет такой, как раньше. Будет лучше, 100%, просто не нужно подгонять этот момент. Живу здесь и сейчас", – делится Дантес.

Instagram Владимира Дантеса

Музыкант поделился, что на момент написания поста у него на душе скребли кошки, а через несколько часов настроение переходило в смех. Певец посоветовал украинцам прокричаться и прорыдаться, если чувствуют себя истощенными, а затем " вспомнить и поблагодарить всех, благодаря кому мы живы, задонатить, улыбнуться и жить".

Напомним, в декабре 2022 года Владимир Дантес признался, как чувствует себя в роли отца двух детей Даши Кацуриной.

В январе 2023 года Дантес рассказал, как поздравил свою бывшую жену Надю Дорофееву с официальным разводом.