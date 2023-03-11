"Живу тут і зараз": Дантес поділився з українцями способами зняття стресу

Музикант був виснажений після відвідування Донецької області, але знайшов у собі сили прокричатися і жити далі.

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Популярний український співак та музикант Володимир Дантес на своїй сторінці в Instagram поділився важким емоційним станом зі своїми підписниками, а також розповів, як справляється у ситуаціях, коли його накривають сильні переживання.

Наприкінці лютого музикант відвідував Харків, щоб передати воєнним куплений за гонорари із спільного з Олексієм Дурнєвим туру "Пожежа" автомобіль, потім на початку березня відвідав Донецьку область, де дав за два дні 8 концертів у прифронтовій зоні та був вражений звуками сильних "прильотів". 9 березня співак виклав на своїй сторінці фото, на якому він виглядає дуже втомленим та пригніченим.

"Хочеться бути сильним, хочеться писати мотивуючі пости. Але я не залізний і іноді, нашутившись на сцені, піднявши дух і відволікати інших, розумію, що адекватніше прийняти все, що відбувається", — пише він.

Співак повідомив підписникам, що часом йому дуже хочеться один раз і назавжди прокричатися, поплакати та спалити люттю своїх ворогів.

"Так і зробив. Стало легше. Я перестаю ставити собі питання "Чому?", "Коли?", "Навіщо?". Це моє життя. Це наше життя. Воно не буде таким, як раніше. Буде краще, 100%, просто не потрібно підганяти цей момент. Живу тут і зараз", – ділиться Дантес.

Instagram Володимира Дантеса

Музикант поділився, що на момент написання посту у нього на душі шкрябали кішки, а за кілька годин настрій переходив у сміх. Співак порадив українцям прокричатися і проридатися, якщо почуваються виснаженими, а потім "згадати і подякувати всім, завдяки кому ми живі, задонатити, посміхнутися і жити".

Нагадаємо, у грудні 2022 року Володимир Дантес зізнався, як почувається в ролі батька двох дітей Даші Кацуріної.

У січні 2023 року Дантес розповів, як привітав свою колишню дружину Надю Дорофєєву з офіційним розлученням.