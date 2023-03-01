Даша Кацурина показала переписку с Владимиром Дантесом (фото)

Блогера засыпали вопросами о том, в каких отношениях они находятся.

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Украинская блогер и ресторатор Даша Кацурина рассказала, в каких они отношениях с Владимиром Дантесом. В своем Instagram мама двоих опубликовала скриншот переписки с музыкантом.

Даша Кацурина показала, о чем они с экс-мужем Дорофеевой переписывались в семь утра. Влюбленные обменивались текстовыми и видеосообщениями.

"Ой, даже не знаю, что у нас с там с Вовой. Что же там ты мне пишешь в семь утра?" – прокомментировала снимок экрана Даша Кацурина, сопроводив свои слова влюбленным смайликом.

[ + – ] Даша Кацурина и Владимир Дантес

Официально об отношениях Владимира Дантеса и Даши Кацуриной стало известно в июне 2022 года. До этого украинских знаменитостей несколько месяцев подозревали в отношениях после развода с предыдущими возлюбленными.

Блогер воспитывает двоих детей от брака с киевским ресторатором Михаилом Кацуриным – дочь Александру и сына Ивана. Сейчас Даша с наследниками живет в Варшаве и часто посещает Украину.

[ + – ] Владимир Дантес и Даша Кацурина

Тем временем Надя Дорофеева встречается с бывшим мужем новой избранницы Дантеса. Об отношениях украинской певицы и Михаила Кацурина стало известно летом 2022 года, когда они поделились в соцсетях совместным фото, которое лаконично подписали "Вместе".

Напомним, Владимир Дантес показал трогательный кадр с сыном Даши Кацуриной.

Также Фокус писал о поздравлении Даши Кацуриной с Днем влюбленных от Владимира Дантеса.