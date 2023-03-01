Даша Кацурина показала переписку с Владимиром Дантесом (фото)
Блогера засыпали вопросами о том, в каких отношениях они находятся.
Украинская блогер и ресторатор Даша Кацурина рассказала, в каких они отношениях с Владимиром Дантесом. В своем Instagram мама двоих опубликовала скриншот переписки с музыкантом.
Даша Кацурина показала, о чем они с экс-мужем Дорофеевой переписывались в семь утра. Влюбленные обменивались текстовыми и видеосообщениями.
"Ой, даже не знаю, что у нас с там с Вовой. Что же там ты мне пишешь в семь утра?" – прокомментировала снимок экрана Даша Кацурина, сопроводив свои слова влюбленным смайликом.
Официально об отношениях Владимира Дантеса и Даши Кацуриной стало известно в июне 2022 года. До этого украинских знаменитостей несколько месяцев подозревали в отношениях после развода с предыдущими возлюбленными.
Блогер воспитывает двоих детей от брака с киевским ресторатором Михаилом Кацуриным – дочь Александру и сына Ивана. Сейчас Даша с наследниками живет в Варшаве и часто посещает Украину.
Тем временем Надя Дорофеева встречается с бывшим мужем новой избранницы Дантеса. Об отношениях украинской певицы и Михаила Кацурина стало известно летом 2022 года, когда они поделились в соцсетях совместным фото, которое лаконично подписали "Вместе".
Напомним, Владимир Дантес показал трогательный кадр с сыном Даши Кацуриной.
Также Фокус писал о поздравлении Даши Кацуриной с Днем влюбленных от Владимира Дантеса.