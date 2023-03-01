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Стиль життя

Даша Кацуріна показала листування з Володимиром Дантесом (фото)

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Фото: Скріншот | Даша Кацуріна та Володимир Дантес

Блогерку засипали питаннями про те, у яких стосунках вони наразі перебувають.

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Українська блогерка та рестораторка Даша Кацуріна розповіла, у яких вони стосунках з Володимиром Дантесом. У своєму Instagram мама двох опублікувала скріншот листування з музикантом.

Даша Кацуріна показала, про що вони з ексчоловіком Дорофєєвої листувались о сьомій ранку. Закохані обмінювалися текстовими та відеоповідомленнями.

"Ой, навіть не знаю, що у нас з там з Вовою. Що ж там ти мені пишеш о сьомій ранку?" — прокоментувала знімок екрана Даша Кацуріна, супроводивши свої слова закоханим смайликом.

Даша Кацуріна та Володимир Дантес Fullscreen
Даша Кацуріна та Володимир Дантес

Офіційно про стосунки Володимира Дантеса та Даші Кацуріної стало відомо в червні 2022. До цього українських знаменитостей кілька місяців підозрювали у стосунках після розлучення з попередніми коханими.

Блогерка виховує двох дітей від шлюбу з київським ресторатором Михайлом Кацуріним — доньку Олександру та сина Івана. Наразі Даша зі спадкоємцями живе у Варшаві та часто навідує Україну.

Володимир Дантес та Даша Кацуріна Fullscreen
Володимир Дантес та Даша Кацуріна

Тим часом Надя Дорофєєва зустрічається з колишнім чоловіком нової обраниці Дантеса. Про стосунки української співачки та Михайла Кацуріна стало відомо влітку 2022, коли вони поділилися у соцмережах спільним фото, яке лаконічно підписали "Разом".

Нагадаємо, Володимир Дантес показав зворушливий кадр із сином Даші Кацуріної.

Також Фокус писав про привітання Даші Кацуріної з Днем закоханих від Володимира Дантеса.