Даша Кацуріна показала листування з Володимиром Дантесом (фото)

Блогерку засипали питаннями про те, у яких стосунках вони наразі перебувають.

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Українська блогерка та рестораторка Даша Кацуріна розповіла, у яких вони стосунках з Володимиром Дантесом. У своєму Instagram мама двох опублікувала скріншот листування з музикантом.

Даша Кацуріна показала, про що вони з ексчоловіком Дорофєєвої листувались о сьомій ранку. Закохані обмінювалися текстовими та відеоповідомленнями.

"Ой, навіть не знаю, що у нас з там з Вовою. Що ж там ти мені пишеш о сьомій ранку?" — прокоментувала знімок екрана Даша Кацуріна, супроводивши свої слова закоханим смайликом.

[ + – ] Даша Кацуріна та Володимир Дантес

Офіційно про стосунки Володимира Дантеса та Даші Кацуріної стало відомо в червні 2022. До цього українських знаменитостей кілька місяців підозрювали у стосунках після розлучення з попередніми коханими.

Блогерка виховує двох дітей від шлюбу з київським ресторатором Михайлом Кацуріним — доньку Олександру та сина Івана. Наразі Даша зі спадкоємцями живе у Варшаві та часто навідує Україну.

[ + – ] Володимир Дантес та Даша Кацуріна

Тим часом Надя Дорофєєва зустрічається з колишнім чоловіком нової обраниці Дантеса. Про стосунки української співачки та Михайла Кацуріна стало відомо влітку 2022, коли вони поділилися у соцмережах спільним фото, яке лаконічно підписали "Разом".

Нагадаємо, Володимир Дантес показав зворушливий кадр із сином Даші Кацуріної.

Також Фокус писав про привітання Даші Кацуріної з Днем закоханих від Володимира Дантеса.