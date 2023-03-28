Володимир Дантес уперше відреагував на пісню Дорофєєвої та Кацуріна

Музикант зізнався, що в цій композиції багато правди та душі.

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34-річний український співак Володимир Дантес уперше прокоментував пісню Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна. Своїми думками музикант поділився в новому випуску шоу "Я люблю Україну".

У конкурсі, під час якого учасники мали відгадати назву та виконавця треку, прочитавши лише коментар із соцмереж, відповідати довелося капітану команди Дантесу.

На коментар користувача мережі Іво Бобула із запитанням, "а навіщо йому та шапка в хаті", Володимир Дантес впевнено відреагував правильною назвою композиції.

Колишній чоловік Наді Дорофєєвої зізнався, що у пісні "Щоб не було" чимало правди та душі. А сам трек йому подобається. Окрім цього, співак додав, що його найулюбленіший коментар до цієї пісні: "Вижили Дантеса з будинку".

Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін заспівали про своє кохання

"Цей коментар точно підходить під трек, який мені дуже подобається, бо в ньому багато правди, життя, душі. Це пісня Надії Дорофєєвої. Вона "Щоб не було" називається. Я, звісно, усіх ненавиджу, але дуже люблю", — зізнався Володимир Гудков (справжнє прізвище виконавця).

На противагу Дантесу, його дівчина Даша Кацуріна після релізу композиції зізнавалася, що обговорювала її з подругами та психотерапевтом.

Нагадаємо, Даша Кацуріна показала листування з Дантесом.

Також Фокус писав про способи зняття стресу від Володимира Дантеса.