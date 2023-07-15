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Стиль життя

Дантес розповів, чи запросили його на весілля Дорофєєвої та Кацуріна

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес, весілля дорофєєвої та кацуріна, даша кацуріна, розлучення дантеса та дорофєєвої
Фото: nadyadorofeeva | Надя Дорофєєва та Володимир Дантес

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про своє розлучення у березні 2022. У липні 2023 співачка вийшла заміж за Михайла Кацуріна.

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35-річний український співак та блогер Володимир Дантес зізнався, чи запросила його Надя Дорофєєва на весілля з Михайлом Кацуріним. Про свої стосунки з колишньою коханою музикант розповів в інтервʼю Маші Єфросиніній.

За словами блогера, вони з Дашею Кацуріною знали про підготовку до весілля, проте їх не запрошували на подію.

"Мене — ні. Дашу — теж ні. Але ми знали про нього до цього. Я думаю, що це було б дивно", — зізнався Дантес.

Зокрема Володимир розповів, що не тримає образи на колишню дружину і практично не спілкується з нею. У той час, як Даша Кацуріна часто розмовляє з колишнім чоловіком, адже в них є спільні бізнеси та двоє дітей.

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Володимир Дантес

Ведуча Маша Єфросиніна пригадала їхнє інтервʼю в січні 2022 року, яке так і не вийшло. Під час зйомок матеріалу вона запідозрила, що між колишнім подружжям виникли негаразди, адже Дорофєєва відмовлялася давати коментарі про Дантеса та його творчість.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес Fullscreen
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес
Фото: nadyadorofeeva

Наразі співак зустрічається з Дашею Кацуріною та допомагає їй виховувати двох дітей — Олександру та Івана. Вони більшість часу проводять у Варшаві.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін несподівано оголосили про своє одруження та показали перші весільні кадри.

Також Фокус писав про реакцію Дантеса на спільну пісню Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна.