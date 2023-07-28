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Стиль життя

Дантес, Дорофєєва та Горбунов: як українські зірки виглядали б у світі Барбі

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Володимир Дантес у ролі Кена

Хтось став лікарем, хтось — офісним працівником, а хтось відпочиває на пляжі.

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Сервіс Вairbie.me помістив українських знаменитостей у світ Барбі. Дивимося, як би виглядали наші селебриті, якби стали ляльками Барбі та Кенами.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін

Новоспечене подружжя ШІ уявив на пляжі, проте ресторатор постав у діловому костюмі.

Надя Дорофєєва Fullscreen
Надя Дорофєєва
Міша Кацурін Fullscreen
Міша Кацурін

Юрій Горбунов та Катя Осадча

Зіркова пара телеведучих постала в ділових образах. А Катю Осадчу ШІ уявив в офісі.

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Юрій Горбунов Fullscreen
Юрій Горбунов
Катя Осадча Fullscreen
Катя Осадча

Володимир Дантес та Даша Кацуріна

Українського музиканта ШІ чомусь уявив у ролі лікаря і з коротким волоссям, а Даша Кацуріна постала в діловому костюмі на фоні військових.

Володимир Дантес Fullscreen
Володимир Дантес
Даша Кацуріна Fullscreen
Даша Кацуріна

Камалія та Юлія Саніна

Співачку Камалію ШІ уявив у ролі офісної працівниці. А ведуча "Євробачення-2023" постала на фоні військових.

Камалія Fullscreen
Камалія
Юлія Саніна Fullscreen
Юлія Саніна

Ольга Сумська та Тіна Кароль

Українську акторку Ольгу Сумську ШІ також уявив в офісі, як і співачку Тіну Кароль.

Ольга Сумська Fullscreen
Ольга Сумська
Тіна Кароль Fullscreen
Тіна Кароль

Нагадаємо, Камалія написала саундтрек до фільму Грети Гервіг "Барбі".

Також Фокус писав про Барбіманію після виходу картини про найпопулярнішу ляльку у світі з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях.