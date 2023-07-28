Дантес, Дорофеева и Горбунов: как украинские звезды выглядели бы в мире Барби
Кто-то стал врачом, кто-то — офисным работником, а кто-то отдыхает на пляже.
Сервис Ваіrbiе.me поместил украинских знаменитостей в мир Барби. Смотрим, как бы выглядели наши селебрити, если бы стали куклами Барби и Кенами.
Надя Дорофеева и Миша Кацурин
Новоиспеченных супругов ИИ представил на пляже, однако ресторатор предстал в деловом костюме.
Юрий Горбунов и Катя Осадчая
Звездная пара телеведущих предстала в деловых образах. А Катю Осадчую ИИ представил в офисе.
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Владимир Дантес и Даша Кацурина
Украинского музыканта ИИ почему-то представил в роли врача и с короткими волосами, а Даша Кацурина предстала в деловом костюме на фоне военных.
Камалия и Юлия Санина
Певицу Камалию ИИ представил в роли офисной работницы. А ведущая "Евровидения-2023" предстала на фоне военных.
Ольга Сумская и Тина Кароль
Украинскую актрису Ольгу Сумскую ИИ также представил в офисе, как и певицу Тину Кароль.
Напомним, Камалия написала саундтрек к фильму Греты Гервиг "Барби".
Также Фокус писал о Барбимании после выхода картины о самой популярной кукле в мире с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.