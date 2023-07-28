Дантес, Дорофеева и Горбунов: как украинские звезды выглядели бы в мире Барби

Кто-то стал врачом, кто-то — офисным работником, а кто-то отдыхает на пляже.

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Надя Дорофеева Миша Кацурин

Юрий Горбунов и Катя Осадчая

Звездная пара телеведущих предстала в деловых образах. А Катю Осадчую ИИ представил в офисе.

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Владимир Дантес и Даша Кацурина

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Владимир Дантес Даша Кацурина

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Камалия Юлия Санина

Ольга Сумская и Тина Кароль

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Ольга Сумская Тина Кароль

Напомним, Камалия написала саундтрек к фильму Греты Гервиг "Барби".

Также Фокус писал о Барбимании после выхода картины о самой популярной кукле в мире с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.