Камалія записала саундтрек до фільму "Барбі" (відео)

Знаменитість розповіла, як відправляла пісню режисерці Греті Гервіг.

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46-річна українська співачка Камалія записала саундтрек для фільму "Барбі". Про це вона повідомила у своєму Instagram.

"Сьогодні Billboard опублікував новини про випуск мого нового синглу "Time Out", як "Головні новини", процитувавши: "Камалія повернулася"…Сингл був написаний кілька років тому, коли я почула, що знімають фільм "Барбі", і був відправлений режисерові Греті Гервіг та Warner Brothers, щоб зробити його офіційним саундтреком до фільму "Барбі". Чомусь вони віддали перевагу Дуа Ліпі…) Навіть уявлення не маю чому?))" — розповіла артистка.

Камалія зазначила, що її новий трек у будь-якому разі залишається неофіційним саундтреком до нової картини Грети Гервіг.

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Камалія

У кліпі до пісні також знявся чоловік знаменитості, мільярдер пакистанського походження Мохаммад Захур, з яким вони оголосили про розлучення навесні 2023.

Камалія

"Я була впевнена, що моя пісня стане ідеальним гімном для фільму", — зізналася співачка.

Нагадаємо, Камалія повернулася з доньками в Україну.

Також Фокус писав про історію кохання Камалії та Мохаммада Захура.