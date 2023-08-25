Владимир Дантес поделился редкими кадрами с Дашей Кацуриной (фото)

Артист признался публично в любви своей девушке.

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35-летний украинский певец Владимир Дантес показал трогательные кадры с Дашей Кацуриной. Снимками и поздравлениями музыкант делится в своем Instagram.

В честь Дня Независимости 2023 Дантес показал фото возлюбленной, которая держала большой сине-желтый флаг, их совместный черно-белый снимок и еще несколько фотографий.

"Я поздравляю нас всех с этим удивительным праздником. Наша независимость — молодая. Кто-то постоянно хочет что-то навязать, подсказать, показать как лучше. Но... я пропустил момент когда мы попросили об этом?)... Я обожаю Украину! Здесь все что я люблю! Моя семья, любовь @dasha_katsurina, друзья, города, природа, люди! Все самое лучшее!!!" — написал украинский музыкант.

"Какой красивый пост, Вова. мечтаю увидеться", — ответила в комментариях Даша Кацурина.

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Владимир Дантес поздравил с Днем Независимости Украины 2023

"Ну как же подходите💙💛 с ДНЕМ!" — прокомментировала новую публикацию Дантеса певица Jerry Heil.

Даша Кацурина и Владимир Дантес Фото: volodymyrdantes\Instagram

Даша Кацурина и Владимир Дантес начали встречаться в 2022 году, официально рассказав об этом в июне.

Напомним, как Владимир Дантес и другие украинские звезды выглядели бы в мире Барби.

Также Фокус писал о признании Даши Кацуриной в любви Дантесу.