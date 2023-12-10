"Матушка Божья": Миша Кацурин прокомментировал концерт Нади Дорофеевой (фото)
Блогер перепостил фото поцелуя с главной звездой вечера, которое выложила одна из ее поклонниц, и рассказал о своих впечатлениях.
Украинский ресторатор Михаил Кацурин отреагировал на сольный концерт своей жены Нади Дорофеевой в Киеве 9 декабря 2023 года. Снимок блогер опубликовал в Instagram.
Накануне состоялся сольный концерт украинской певицы в Stereo Plaza, на котором собрались тысячи фанатов артистки, среди которых был ее возлюбленный. Кацурин перепостил фото поцелуя с главной звездой вечера, которое выложила одна из ее поклонниц.
"Матушка Божья, какой это был вечер", — написал муж певицы.
9 декабря 2023 года в столице Украины собралось довольно много фанатов Нади Дорофеевой, среди которых также были блогер Антон Птушкин, Михаил Лебига, Игорь Лаченков, банкир Олег Гороховский. С первым артистка разыграла свои сценические уши за два миллиона гривен, которые пойдут на нужды "Азова".
Отметим, что Надя Дорофеева и Миша Кацурин поженились летом 2023 года. До этого они встречались около года, а в марте 2022 объявили о разводе с предыдущими партнерами. Певица закончила брак с Владимиром Дантесом, а ресторатор — с дизайнером Дашей Кацуриной. Теперь Кацурина и Дантес также встречаются, однако о свадьбе, по словам музыканта, во время войны рано говорить.
Напомним, Надя Дорофеева рассказала, как ее называют дети мужа.
Также Фокус писал о новом треке Нади Дорофеевой.