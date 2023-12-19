"Це табу": Надя Дорофєєва висловилася про розлучення з Дантесом (відео)

Знаменитість зізналася, що поважає свого колишнього партнера.

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33-річна українська співачка Надя Дорофєєва дала рідкісний коментар щодо свого розлучення з Володимиром Дантесом, 35. Думками артистка поділилася під час благодійної трансляції на YouTube-каналі Євгена Яновича.

Зокрема, зірка сцени зазначила, що наразі її увага належить творчості, вона випустила за рік багато пісень, а колишнього коханого вона публічно критикувати не буде, оскільки поважає їхню історію.

"Для мене ця тема, по-перша, вона табу. Від мене нічого поганого не почують про минулі стосунки, тому що я їх поважаю", — зізналася знаменитість.

Дорофєєва також розповіла, що через це не хоче давати великих інтервʼю, оскільки головною темою стане саме розлучення.

"Коли я бачила, що відомі люди розлучаються, я завжди думала: "Боже, чому люди не можуть спокійно розлучитися й нічого не коментувати після цього?"" — зазначила зірка сцени.

Надя Дорофєєва

Про розрив Дантеса та Дорофєєвої стало відомо в березні 2022 року. Пара одружилася у 2015.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес Фото: nadyadorofeeva

Згодом співачка оголосила про роман з ресторатором Михайлом Кацуріним, а музикант — з дизайнеркою Дашею Кацуріною. Пара також повідомила про своє розлучення в той же період, що й Дорофєєва з Дантесом.

Нагадаємо, Міша Кацурін відвідав концерт Наді Дорофєєвої в Києві.

Також Фокус писав про курйоз з благодійним збором Наді Дорофєєвої.