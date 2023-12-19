"Это табу": Надя Дорофеева высказалась о разводе с Дантесом (видео)

Знаменитость призналась, что уважает своего бывшего партнера.

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33-летняя украинская певица Надя Дорофеева дала редкий комментарий относительно своего развода с Владимиром Дантесом, 35. Мыслями артистка поделилась во время благотворительной трансляции на YouTube-канале Евгения Яновича.

В частности, звезда сцены отметила, что сейчас ее внимание принадлежит творчеству, она выпустила за год много песен, а бывшего возлюбленного она публично критиковать не будет, поскольку уважает их историю.

"Для меня эта тема, во-первых, она табу. От меня ничего плохого не услышат о прошлых отношениях, потому что я их уважаю", — призналась знаменитость.

Дорофеева также рассказала, что из-за этого не хочет давать больших интервью, поскольку главной темой станет именно развод.

"Когда я видела, что известные люди разводятся, я всегда думала: "Боже, почему люди не могут спокойно расстаться и ничего не комментировать после этого?""" — отметила звезда сцены.

Надя Дорофеева

О разрыве Дантеса и Дорофеевой стало известно в марте 2022 года. Пара поженилась в 2015.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес Фото: nadyadorofeeva

Впоследствии певица объявила о романе с ресторатором Михаилом Кацуриным, а музыкант — с дизайнером Дашей Кацуриной. Пара также сообщила о своем разводе в тот же период, что и Дорофеева с Дантесом.

Напомним, Миша Кацурин посетил концерт Нади Дорофеевой в Киеве.

Также Фокус писал о курьезе с благотворительным сбором Нади Дорофеевой.