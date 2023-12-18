Надя Дорофєєва зізналася, чому їй соромно за благодійний збір, який вона оголосила для потреб ЗСУ

Надя Дорофєєва ледь не загриміла в скандал, через музику, яку використала для благодійного відеоролику про збір коштів для ЗСУ

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Надя Дорофєєва зізналася, що випадково відео в якому оголосила збір на армію наклала на музику відомого російського гурту. Про це співачка розповіла під час 6-годинного благодійного стриму "20:23" Євгена Яновича "IT is DONATION NATION".

Зокрема, Надя розповіла, що вирішила організувати благодійний збір з іншими відомими людьми — Марком Куцеваловим, Лаченом, Мішою Кацуріним, Вадимомо Кириленком, Женею з гурту "Добрива". Аби привернути увагу суспільства команда зняла відеоролик, який наклали на пісню "Around the World (La La La La La)" німецького гурту ATC, так думала команда.

4:00:00 - Надя Дорофєєва про російський трек у благодійному зборі для ЗСУ

Відеоролик опублікували в мережі. Однак через 5 хвилин Дорофєєва вирішила його видалити. Все через те, що отримала один коментар, в якому підписник розповів, що знає походження цієї пісні, і вона має своє коріння з Росії.

Зокрема, як з’ясувалося, це пісня гурту "Руки Вверх". Почувши це, Дорофєєва одразу зачистила мережу від відео про збір.

У паніці, вона зі своїм чоловіком Михайлом за одну ніч переробили відео та записали збір на іншу музику.

Також Дорофєєва розповіла, що всі, хто чув першу версію, говорили, що це крутий запис, однак, жодна людина не знала, що він належить російському музиканту.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва випустила трек проти хейту.