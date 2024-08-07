Олена Мозгова публічно відреагувала на камінг-аут старшої доньки
Зоя Мозгова народилася у першому шлюбі Олени Мозгової. Її рідний тато помер, коли вона була маленька. Однак татом вона називає другого чоловіка Олени Мозгової Олександра Пономарьова.
Українська продюсерка Олена Мозгова публічно відреагувала на камінг-аут своєї старшої доньки Зої. Своє ставлення до одностатевих стосунків доньки вона висловила під її публікацією в Інстаграм.
Зокрема, Олена Мозгова публічно продемонструвала підтримку доньки і заявила, щоб донька не зважала на хейт у свій бік.
"Сонечко, будь щаслива! Не звертай уваги на хейтерів)) вони нещасні люди з відсутністю славного цікавого, свідомого і наповненого життя.. тому і лізуть в інше)) Люблю тебе! І завжди поруч", — написала Олена Мозгова.
Зауважимо, що наприкінці липня Зоя Мозгова публічно заявила про стосунки зі своєю дівчиною. Зробила вона це під час відпочинку з коханою в Швейцарії. Варто зауважити, що спільні фото з обраницею, яку звати Юлія, Зоя публікувала ще в серпні 2023 року.
Відомо, що Юлія родом з України. Навчалася у Харківському національному аерокосмічному університеті в Україні. Нині працює у сфері СЕО. Крім цього, відомо, що жінка має двох доньок-близнючок. Зараз вона проживає в Німеччині.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Олександр Пономарьов відреагував на камінг-аут доньки Зої.