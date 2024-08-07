Елена Мозговая публично отреагировала на каминг-аут старшей дочери

Зоя Мозговая родилась в первом браке Елены Мозговой. Ее родной папа умер, когда она была маленькой. Однако папой она называет второго мужа Елены Мозговой Александра Пономарева.

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Украинский продюсер Елена Мозговая публично отреагировала на каминг-аут своей старшей дочери Зои. Свое отношение к однополым отношениям дочери она высказала под ее публикацией в Инстаграм.

В частности, Елена Мозговая публично продемонстрировала поддержку дочери и заявила, чтобы дочь не обращала внимания на хейт в свою сторону.

"Солнышко, будь счастлива! Не обращай внимания на хейтеров)) они несчастные люди с отсутствием славной интересной, сознательной и наполненной жизни... поэтому и лезут в другое)) Люблю тебя! И всегда рядом", — написала Алена Мозговая.

Реакция Елены Могзговой на каминг-аут дочери

Заметим, что в конце июля Зоя Мозговая публично заявила об отношениях со своей девушкой. Сделала она это во время отдыха с любимой в Швейцарии. Стоит заметить, что совместные фото с избранницей, которую зовут Юлия, Зоя публиковала еще в августе 2023 года.

Известно, что Юлия родом из Украины. Училась в Харьковском национальном аэрокосмическом университете в Украине. Сейчас работает в сфере СЕО. Кроме этого, известно, что женщина имеет двух дочерей-близняшек. Сейчас она проживает в Германии.

Напомним, ранее мы писали, что Александр Пономарев отреагировал на каминг-аут дочери Зои.