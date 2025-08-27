Боялась, что отец убьет: Мозговая заявила о насилии со стороны Пономарева (фото)

Украинская продюсер Елена Мозговая честно рассказала, почему закончился ее брак с певцом Александром Пономаревым. Оказалось, что в тех отношениях было физическое насилие, а дочь Николая Мозгового долгое время об этом не могла говорить публично.

Елена вспомнила, как ушла от Пономарева, после чего он рассказывал в интервью об изменах бывшей жены. В разговоре с Алиной Доротюк Мозговая впервые призналась, что долго терпела абьюз, однако в один момент нашла в себе силы уйти от певца.

Алена Мозговая рассказала об абьюзе в отношениях с Пономаревым (см. с 49:35)

"Не самая история, которую бы я хотела обсуждать, эти почти 10 лет жизни. Но их же никуда не денешь. Они были. И единственное, как я говорю, положительное из этой истории это моя любимая дочь Евгения. Все остальное было так себе", — сказала продюсер.

Она подчеркнула, что физической измены тогда не было. Какой-то мужчина начал ухаживать за Еленой и делать подарки, чего не было в ее браке.

"Когда я поняла, что может быть иначе, я уже просто зачеркнула для себя эту всю историю, что может быть иначе. Просто так автоматически жила на автопилоте и занималась работой", — вспомнила дочь Николая Мозгового.

Отношения с тем мужчиной были "платонические, наивные и детские", однако дали женщине силы уйти наконец от Пономарева, "закрыть эту всю историю и начать все сначала".

Почему не уходила от Пономарева

По словам Елены, она не знала, как потянуть семью финансово, ведь у нее уже было двое детей.

"Но когда появилась финансовая независимость, я думала об этом, но всегда не хватало немного сил. Я уже не просто терпела, я уже могла дать сдачи", — говорит она.

По словам Мозговой, доходило даже до физического насилия. Она долгое время молчала об этом, потому что ее попросили дочери.

"Я просто однозначно вам говорю: человек не поменяется. По отношению к вам точно, 100 процентов", — подчеркнула продюсер.

В частности, ближайшие друзья того времени видели "все эти истории".

Александр Пономарев Фото: https://www.instagram.com/ponomaryovoleksandr

"Все абьюзеры очень ревнивые. Любви же не было, но ревность была", — отметила Елена.

Более того, Мозговая призналась, что не любила мужа: "Это какая-то инерция. И даже такие истории чему-то учат".

По словам знаменитости, ее самые близкие люди уже об этом знают, но папе, который ушел из жизни в 2010 году, она тогда не смогла рассказать.

"Я не могла рассказать папе, потому что я боялась, что он его убьет. Прям физически. Я единственная самая любимая принцесса. Если бы он узнал, он его задушил бы", — призналась бывшая жена Александра Пономарева.

Пока певец не отреагировал на слова продюсера.

