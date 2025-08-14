"Тягав за волосся як ляльку": колишня дівчина Темляка повідомила нові деталі насильства

Фотографка Анастасія Соловйова знову висловилася про свої стосунки з актором Костянтином Темляком. Вона заявила про нові деталі насильства та поділилася особистими переживаннями.

Related video

Декілька днів тому Анастасія Соловйова заявила, що стала жертвою домашнього насильства з боку актора Костянтина Темляка. 14 серпня вона в Instagram stories оприлюднила додаткові подробиці, прокоментувавши допис Темляка, де він відповів на попередні звинувачення.

Колишня дівчина Темляка повідомила нові деталі скандалу

Фотографка написала, що Костянтин не тільки штовхав її й стискав руки, як він стверджує, а й "тягав за волосся як ляльку". До того ж він перебував у тверезому стані.

Вона також додала: одного разу актор "повалив її на підлогу і вдарив ногами по голові", перебуваючи "у неадекватному стані". Крім того, Соловйова заявила, що Костянтин "виламав руку до тріщини" своїй колишній дівчині, через що їй довелося носити гіпс, однак коментарів щодо цього від нього не прозвучало.

Зокрема, Анастасія заперечила слова Темляка про те, що саме він ініціював розрив:

"У мене просто вже не було сил грати в ці емоційні ігри й взагалі жити, бо я загубила зв'язок з реальністю і постійно знаходилась з дереалізацією, стала овочем. І тому ми просто розійшлись. Те, що ми ‘підтримували зв'язок’ після цього, – правда, бо я ще була під впливом і в жахливому стані".

Соловйова прокоментувала виправдання Темляка Фото: Instagram

За словами фотографки, після початку повномасштабного вторгнення вона написала Темляку все, що думає про нього. Відповідь прийшла лише через два тижні: актор вимагав вибачень, а згодом почав маніпулювати своєю смертю, хоча тоді ще не був у складі ЗСУ.

Вона додала, що Темляк ніколи не пропонував їй оплатити лікування, чи піти до психіатра.

"Він навпаки з мене сміявся, казав, що це все х*йня, що він сам класний психолог і взагалі в це не вірить. Тому я самостійно знайшла терапевта, потім психіатра і за свої гроші почала цей шлях", – зазначила Соловйова.

Темляка звинуватили в насильстві: що відомо

Українська фотографка Анастасія Соловйова розповіла в Instagram що Костянтин Темляк неодноразово підіймав на неї руку, звинувачував у зрадах, контролював, руйнував її психіку, змушував сумніватися у своїй адекватності. Пост був опублікований незабаром після прем'єри кліпу Jerry Heil і YARMAK, в якому знався актор зі своєю дружиною.

За словами дівчини, Темляк забороняв їй спілкуватися з іншими чоловіками, носити відритий одяг, публікувати фотографії, де хоча б трохи видно тіло, а згодом й ті, де видно обличчя. Окрім того, дівчина згадала про алкогольну та наркотичну залежність колишнього. Вона зазначила, що щоразу, коли хотіла розірвати стосунки, хлопець шантажував її самогубством.

Реакція Темляка

Костянтин Темляк відреагував на звинувачення, підтвердивши, що справді шкодив дівчині фізично, зловживав алкоголем і наркотиками. Актор також заявив про готовність понести за це "юридичну і моральну відповідальність".

"Мені неймовірно соромно за те, якою людиною як партнер я був у минулому. Проте я неймовірно вдячний моєму найближчому оточенню і собі за те, що знайшов у собі сили пропрацювати хвороби у своїй голові, позбутися звичок, які робили мене бидлом з обмеженою здатністю мислити й стати тим, ким я є тепер", — сказав він.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Дружина Костянтина Темляка Анастасія Нестеренко звернулася до прихильників на тлі скандалу з її чоловіком.

Телеведучий Суханов вчергове підтримав Темляка, нагадавши про "караван, місяць та гавкіт навколо" й те, що "кожен іде своєю дорогою".

Крім того, на тлі скандалу з актором Анна Неплях зізналась, що пережила насилля.