"Таскал за волосы как куклу": бывшая девушка Темляка сообщила новые детали насилия

Фотограф Анастасия Соловьева снова высказалась о своих отношениях с актером Константином Темляком. Она заявила о новых деталях насилия и поделилась личными переживаниями.

Related video

Несколько дней назад Анастасия Соловьева заявила, что стала жертвой домашнего насилия со стороны актера Константина Темляка. 14 августа она в Instagram stories обнародовала дополнительные подробности, прокомментировав сообщение Темляка, где он ответил на предыдущие обвинения.

Бывшая девушка Темляка сообщила новые детали скандала

Фотограф написала, что Константин не только толкал ее и сжимал руки, как он утверждает, но и "таскал за волосы как куклу". К тому же он находился в трезвом состоянии.

Она также добавила: однажды актер "повалил ее на пол и ударил ногами по голове", находясь "в неадекватном состоянии". Кроме того, Соловьева заявила, что Константин "выломал руку до трещины" своей бывшей девушке, из-за чего ей пришлось носить гипс, однако комментариев по этому поводу от него не прозвучало.

В частности, Анастасия опровергла слова Темляка о том, что именно он инициировал разрыв:

"У меня просто уже не было сил играть в эти эмоциональные игры и вообще жить, потому что я потеряла связь с реальностью и постоянно находилась с дереализацией, стала овощем. И поэтому мы просто разошлись. То, что мы 'поддерживали связь' после этого, — правда, потому что я еще была под влиянием и в ужасном состоянии".

Соловьева прокомментировала оправдание Темляка Фото: Instagram

По словам фотографа, после начала полномасштабного вторжения она написала Темляку все, что думает о нем. Ответ пришел только через две недели: актер требовал извинений, а затем начал манипулировать своей смертью, хотя тогда еще не был в составе ВСУ.

Она добавила, что Темляк никогда не предлагал ей оплатить лечение, или пойти к психиатру.

"Он наоборот надо мной смеялся, говорил, что это все х*йня, что он сам классный психолог и вообще в это не верит. Поэтому я самостоятельно нашла терапевта, потом психиатра и за свои деньги начала этот путь", — отметила Соловьева.

Темляка обвинили в насилии: что известно

Украинский фотограф Анастасия Соловьева рассказала в Instagram что Константин Темляк неоднократно поднимал на нее руку, обвинял в изменах, контролировал, разрушал ее психику, заставлял сомневаться в своей адекватности. Пост был опубликован вскоре после премьеры клипа Jerry Heil и YARMAK, в котором знался актер со своей супругой.

По словам девушки, Темляк запрещал ей общаться с другими мужчинами, носить отрытую одежду, публиковать фотографии, где хотя бы немного видно тело, а впоследствии и те, где видно лицо. Кроме того, девушка вспомнила об алкогольной и наркотической зависимости бывшего. Она отметила, что каждый раз, когда хотела разорвать отношения, парень шантажировал ее самоубийством.

Реакция Темляка

Константин Темляк отреагировал на обвинения, подтвердив, что действительно вредил девушке физически, злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Актер также заявил о готовности понести за это "юридическую и моральную ответственность".

"Мне невероятно стыдно за то, каким человеком как партнер я был в прошлом. Однако я невероятно благодарен моему ближайшему окружению и себе за то, что нашел в себе силы проработать болезни в своей голове, избавиться от привычек, которые делали меня быдлом с ограниченной способностью мыслить и стать тем, кем я являюсь теперь", — сказал он.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Жена Константина Темляка Анастасия Нестеренко обратилась к поклонникам на фоне скандала с ее мужем.

Телеведущий Суханов в очередной раз поддержал Темляка, напомнив о "караване, луне и лае вокруг" и том, что "каждый идет своей дорогой".

Кроме того, на фоне скандала с актером Анна Неплях призналась, что пережила насилие.