"Неприятная правда": жена Темляка после обвинений актера в насилии сделала громкое заявление

Жена Константина Темляка Анастасия Нестеренко обратилась к поклонникам на фоне скандала с ее мужем. Актера обвиняют в насилии и развращении несовершеннолетних.

Анастасия поблагодарила всех, кто поддержал ее в трудный период, и отметила, что в ее отношениях насилия не было. Поддержку неравнодушных людей она даже назвала "костылями", когда "опора исчезла".

"Ужасно ли абьюзить в отношениях? Да. И женщины и мужчины страдают от этого. В моих отношениях, к счастью, ни одного физического или эмоционального абьюза не было. Ужасно ли узнавать неприятную правду о человеке, с которым планировал будущее? Да", — написала актриса.

Актера Темляка обвинили в насилии

Обвинения в сторону актера появились как раз после премьеры клипа Jerry Heil и Ярмака "З якого ти поверху неба?", в котором тот снялся со своей женой. Тем временем бывшая девушка Темляка Анастасия Соловьева публично рассказала о том, что когда-то пережила в отношениях с ним.

Фотограф призналась, что молчала о пережитом четыре года из-за стыда, ведь Константин "медийный человек с авторитетом", а у нее мало подписчиков, и недостаточное количество доказательств.

"Константин Темляк — тиран, абьюзер, манипулятор, нарцисс, зависимый от алкоголя и наркотических веществ "человек", — заявила Соловьева.

Более того, фотограф показала переписку актера с 15-летней девушкой, утверждая, что тот развращал несовершеннолетнюю.

Реакция Темляка

Актер ряда украинских фильмов и сериалов прямо сказал, что его бывшая девушка действительно говорит правду.

"Мне очень стыдно за свою слабость, свою недоразвитость в тот период. Я готов понести за это юридическую (если есть почва для заявления в полицию) и моральную ответственность", — заявил Константин.

