"Неприємна правда": дружина Темляка після звинувачень актора у насильстві зробила гучну заяву

Дружина Костянтина Темляка Анастасія Нестеренко звернулася до прихильників на тлі скандалу з її чоловіком. Актора звинувачують у насильстві та розбещенні неповнолітніх.

Анастасія подякувала всім, хто підтримав її у важкий період, і зазначила, що у її стосунках насильства не було. Підтримку небайдужих людей вона навіть назвала "милицями", коли "опора зникла".

"Чи жахливо аб'юзити в стосунках? Так. І жінки і чоловіки потерпають від цього. В моїх стосунках, на щастя, жодного фізичного чи емоційного аб'юзу не було. Чи жахливо дізнаватись неприємну правду про людину, з якою планував майбутнє? Так", — написала акторка.

Костянтин Темляк з дружиною Фото: Instagram

Актора Темляка звинуватили в насильстві

Звинувачення на бік актора з'явились якраз після прем'єри кліпу Jerry Heil і Ярмака "З якого ти поверху неба?", у якому той знявся зі своєю дружиною. Тим часом колишня дівчина Темляка Анастасія Соловйова публічно розповіла про те, що колись пережила у стосунках з ним.

Фотографка зізналася, що мовчала про пережите чотири роки через сором, адже Костянтин "медійна людина з авторитетом", а в неї мало підписників, та недостатня кількість доказів.

Костянтин Темляк Фото: Instagram

"Костянтин Темляк — тиран, абʼюзер, маніпулятор, нарцис, залежна від алкоголю й наркотичних речовин "людина", — заявила Соловйова.

Ба більше, фотографка показала листування актора з 15-річною дівчиною, стверджуючи, що той розбещував неповнолітню.

Реакція Темляка

Актор низки українських фільмів та серіалів прямо сказав, що його колишня дівчина справді каже правду.

"Мені дуже соромно за свою слабкість, свою недорозвиненість в той період. Я готовий понести за це юридичну (якщо є ґрунт для заяви в поліцію) і моральну відповідальність", — заявив Костянтин.

