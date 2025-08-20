Звинувачення проти Темляка: поліція почала розслідування у справі щодо домашнього насильства

Актора Костянтина Темляка звинуватили у домашньому насильстві та розбещенні неповнолітніх: поліція почала досудове розслідування у кримінальному провадженні, що стосується насильства. Водночас розслідування ймовірного злочину щодо розбещення неповнолітніх правоохоронці наразі не починали й кажуть, що "проводиться перевірка".

Журналісти видання LB.ua поцікавилися у правоохоронців, чи розпочали органи кримінальне провадження щодо актора Театру на Подолі Костянтина Темляка. На це правоохоронці відповіли, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею 126-1 Кримінального кодексу України про домашнє насильство. Про це видання повідомило 19 серпня.

Тимчасовий виконувач обов'язки заступника начальника відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи, Головного управління Національної поліції у місті Києві Дмитро Петровський відповів, що досудове розслідування у кримінальному провадженні також охоплює перевірку щодо "можливих фактів інших правопорушень".

LB.ua | повідомлення поліції про розслідування звинувачень проти Темляка

Журналісти звернули увагу, що у відповіді поліції немає інформації про ймовірне розслідування злочину щодо неповнолітньої. Однак стаття 156 Кримінального кодексу України надає можливість публічного обвинувачення. Тоді правоохоронці мають право почати кримінальне провадження навіть у випадку, якщо немає заяви від потерпілої особи. Таке пояснення журналістам надав адвокат Данило Трясов.

"Якщо в ЗМІ оприлюднено відомості про можливе розбещення неповнолітніх, органи Національної поліції України зобов’язані перевіряти таку інформацію та вносити відомості до ЄРДР і без заяви потерпілого", — зазначив адвокат.

За його словами, за такої ситуації досудове розслідування стартує "за фактом вчинення злочину щодо неповнолітнього". Під час розслідування правоохоронці вже мають встановлювати всі обставини та опитувати свідків і потерпілих.

Звинувачення проти Костянтина Темляка: що відомо

Скандал довкола актора Театру на Подолі Костянтина Темляка прогримів 9 серпня, коли колишня дівчина актора Анастасія Соловйова розповіла у соцмережах про те, що пережила психологічний аб'юз та фізичне насилля у стосунках з Темляком.

Дружина Костянтина Темляка Анастасія Нестеренко 13 серпня повідомила, що насильства у її стосунках з актором не було, однак зізнання його колишньої стали для жінки "неприємною правдою".

14 серпня Анастасія Соловйова розкрила нові деталі насильства Темляка, заявивши, що він "тягав за волосся мов ляльку".