Обвинения против Темляка: полиция начала расследование по делу о домашнем насилии

Актера Константина Темляка обвинили в домашнем насилии и развращении несовершеннолетних: полиция начала досудебное расследование в уголовном производстве, касающемся насилия. В то же время расследование вероятного преступления по развращению несовершеннолетних правоохранители пока не начинали и говорят, что "проводится проверка".

Журналисты издания LB.ua поинтересовались у правоохранителей, начали ли органы уголовное производство в отношении актера Театра на Подоле Константина Темляка. На это правоохранители ответили, что проводится досудебное расследование в уголовном производстве по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины о домашнем насилии. Об этом издание сообщило 19 августа.

Временно исполняющий обязанности заместителя начальника отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека, Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Дмитрий Петровский ответил, что досудебное расследование в уголовном производстве также охватывает проверку относительно "возможных фактов других правонарушений".

LB.ua | сообщение полиции о расследовании обвинений против Темляка

Журналисты обратили внимание, что в ответе полиции нет информации о вероятном расследовании преступления в отношении несовершеннолетней. Однако статья 156 Уголовного кодекса Украины предоставляет возможность публичного обвинения. Тогда правоохранители имеют право начать уголовное производство даже в случае, если нет заявления от потерпевшего лица. Такое объяснение журналистам предоставил адвокат Даниил Трясов.

"Если в СМИ обнародованы сведения о возможном развращении несовершеннолетних, органы Национальной полиции Украины обязаны проверять такую информацию и вносить сведения в ЕРДР и без заявления потерпевшего", — отметил адвокат.

По его словам, в такой ситуации досудебное расследование стартует "по факту совершения преступления в отношении несовершеннолетнего". В ходе расследования правоохранители уже должны устанавливать все обстоятельства и опрашивать свидетелей и потерпевших.

Обвинения против Константина Темляка: что известно

Скандал вокруг актера Театра на Подоле Константина Темляка прогремел 9 августа, когда бывшая девушка актера Анастасия Соловьева рассказала в соцсетях о том, что пережила психологический абьюз и физическое насилие в отношениях с Темляком.

Жена Константина Темляка Анастасия Нестеренко 13 августа сообщила, что насилия в ее отношениях с актером не было, однако признания его бывшей стали для женщины "неприятной правдой".

14 августа Анастасия Соловьева раскрыла новые детали насилия Темляка, заявив, что он "таскал за волосы как куклу".