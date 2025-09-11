Скандал с Темляком: бывшую актера признали потерпевшей от домашнего насилия

Недавно актера Константина Темляка обвинили в домашнем насилии. Его бывшую девушку признали потерпевшей, и уже провели первоочередные следственные действия. Юристы отмечают, что в деле речь идет о системных нарушениях.

Адвокатское объединение Miller Law Firm сообщило, что представляет интересы фотографа Анастасии Соловьевой, которая публично заявила о многолетнем домашнем насилии со стороны актера Константина Темляка. После того, как адвокаты начали работать с делом, Соловьеву официально признали потерпевшей в уголовном производстве. При участии юристов с ней провели первоочередные следственные действия. Об этом компания сообщила в Facebook.

Юристы передали полиции материалы, подтверждающие факты насилия над фотографом. Кроме того, по данным Miller Law Firm, есть свидетельства о других случаях насилия в отношении женщин, а также информация о вероятном развращении несовершеннолетней.

В юридической компании отмечают: речь идет не о единичном эпизоде, а о системном насилии, которое имеет как правовые, так и репутационные последствия.

Фильм с Темляком в прокате

В то же время в Украине состоялась премьера фильма "Малевич", в котором сыграл Константин Темляк. Несмотря на скандал, люди покупают билеты на новую киноленту.

Актер Константин Темляк оказался в центре громкого скандала

9 августа вокруг актера Театра на Подоле разгорелся скандал после заявлений его бывшей девушки Анастасии Соловьевой. В соцсетях она публично рассказала о психологическом давлении и физическом насилии, которое якобы пережила в отношениях с Темляком.

Актер Константин Темляк Фото: соцсети

Через несколько дней, 13 августа, жена актера Анастасия Нестеренко отреагировала на ситуацию. Она отметила, что в их отношениях насилия не было, однако признала: слова бывшей девушки Темляка стали для нее "болезненной правдой".

14 августа Соловьева обнародовала дополнительные факты, в частности рассказала, что актер применял физическую силу -"таскал ее за волосы, как куклу".

Впоследствии полиция начала расследование по делу о домашнем насилии.

