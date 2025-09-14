"Вважаю некоректним": Темляк відмовився від нагороди "Золота дзиґа" за роль у фільмі "БожеВільні"
Український актор Костянтин Темляк заявив про відмову від отримання нагороди в номінації «Найкраща акторська робота» за головну роль у фільмі "БожеВільні" на тлі обвинувачень у домашньому насильстві.
Про рішення Костянтина Темляка відмовитися від кінопремії "Золота дзиґа" повідомили творці фільму "БожеВільні" у Facebook.
"Зараз навколо мого імені існує ситуація, що вимагає вирішення в особистому та юридичному порядку. Я вважаю некоректним у цей час залишати за собою нагороду, яка є символом і атрибутом публічного життя", — йдеться у заяві актора.
За словами Костянтина Темляка, добровільна відмова від нагороди для нього проявом поваги до кінематографічної спільноти, глядачів і самої відзнаки. Він зазначив, що планує зосередитися на роботі та проходженні всіх необхідних процедур.
Костянтин Темляк отримав "Золоту дзиґу": що відомо
Костянтин Темляк був відзначений національною кінопремією "Золота Дзиґа" в номінації "Найкраща чоловіча роль" за гру у фільмі "БожеВільні". За нагородою актор не прийшов, тож статуетку замість нього забрав режисер "БожеВільних" Денис Тарасов.
"Відзнака попередньої роботи актора сьогодні має інший контекст та сприйняття. Не так давно Костянтина звинуватили в фактах домашнього насильства — нині триває кримінальне провадження. Українська Кіноакадемія засудила ці дії та ще раз сьогодні зазначає свою єдину позицію — будь-які прояви насильства є недопустими. Нагорода сьогодні — це визнання конкретної роботи, а не виправдання особи", — заявили організатори "Золотої Дзиґи".
Нагадаємо, нещодавно актора Костянтина Темляка звинуватили у домашньому насильстві. Його колишню дівчину визнали потерпілою, і вже провели першочергові слідчі дії.
Фокус також повідомляв, що дружина Костянтина Темляка Анастасія Нестеренко звернулася до прихильників на тлі скандалу з її чоловіком.