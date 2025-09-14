"Вважаю некоректним": Темляк відмовився від нагороди "Золота дзиґа" за роль у фільмі "БожеВільні"

Український актор Костянтин Темляк заявив про відмову від отримання нагороди в номінації «Найкраща акторська робота» за головну роль у фільмі "БожеВільні" на тлі обвинувачень у домашньому насильстві.

Related video

Про рішення Костянтина Темляка відмовитися від кінопремії "Золота дзиґа" повідомили творці фільму "БожеВільні" у Facebook.

"Зараз навколо мого імені існує ситуація, що вимагає вирішення в особистому та юридичному порядку. Я вважаю некоректним у цей час залишати за собою нагороду, яка є символом і атрибутом публічного життя", — йдеться у заяві актора.

За словами Костянтина Темляка, добровільна відмова від нагороди для нього проявом поваги до кінематографічної спільноти, глядачів і самої відзнаки. Він зазначив, що планує зосередитися на роботі та проходженні всіх необхідних процедур.

Костянтин Темляк відмовився від "Золотої дзиґи"

Костянтин Темляк отримав "Золоту дзиґу": що відомо

Костянтин Темляк був відзначений національною кінопремією "Золота Дзиґа" в номінації "Найкраща чоловіча роль" за гру у фільмі "БожеВільні". За нагородою актор не прийшов, тож статуетку замість нього забрав режисер "БожеВільних" Денис Тарасов.

Важливо

"Це жахливо": Jerry Heil та Ярмак відреагували на скандал з Темляком

"Відзнака попередньої роботи актора сьогодні має інший контекст та сприйняття. Не так давно Костянтина звинуватили в фактах домашнього насильства — нині триває кримінальне провадження. Українська Кіноакадемія засудила ці дії та ще раз сьогодні зазначає свою єдину позицію — будь-які прояви насильства є недопустими. Нагорода сьогодні — це визнання конкретної роботи, а не виправдання особи", — заявили організатори "Золотої Дзиґи".

Нагадаємо, нещодавно актора Костянтина Темляка звинуватили у домашньому насильстві. Його колишню дівчину визнали потерпілою, і вже провели першочергові слідчі дії.

Фокус також повідомляв, що дружина Костянтина Темляка Анастасія Нестеренко звернулася до прихильників на тлі скандалу з її чоловіком.