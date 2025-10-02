Скандал між акторами: Цимбалюк відреагував на критику через те, що він грає "азовця" у фільмі (фото)

Даніїл Мірешкін вчергове захейтив Тараса Цимбалюка. Цього разу військовослужбовець і колега Тараса засудив його роль у фільмі "Лютий привіт", в якому актор грає воїна полку "Азов". На думку Мірешкіна, він не заслуговує одягати форму захисника. Водночас Цимбалюк заявив, що "азовці" співпрацюють з акторами, щоб створити нову стрічку про війну в Україні.

Актор і військовослужбовець Даніїл Мірешкін різко розкритикував колегу Тараса Цимбалюка через його появу у військовій формі на знімальному майданчику. Про це він опублікував допис в Instagram, записавши відеозвернення.

Конфлікт між акторами

Зараз Цимбалюк бере участь у створенні фільму, де виконує роль воїна полку "Азов". Саме ці кадри викликали невдоволення Мірешкіна, і він вирішив висловитися в емоційному відео.

"У мене "підгорає", коли люди, мало дотичні до української армії, допомоги військовим, одягають форму і грають українських військових. Мене від цього нудить. Коли я побачив шеврон "Азову" на Тарасові, мене взагалі вивернуло. Люди блюють за цей шеврон на базовому курсі бойової підготовки, щоб його заслужити. Якщо ні, то потім доводять свою боєздатність на бойових. І Тарас Цимбалюк зі своїми зашкварами з російською музикою з подружкою Алхім", — наголосив актор-воїн.

Мірешкін також зауважив, що Цимбалюк хоч і робив репости зборів на потреби армії, але цього недостатньо для людини з такою великою аудиторією.

"Для галочки зарепостити збір — це не те навантаження, коли ти береш на себе відповідальність пригнати машину, відремонтувати, щось організувати, конкретно допомогти. Робити це просто для відведення очей і продовжувати жити своє найкраще життя, коли купа акторів служить у війську й гинуть на війні… У тебе вистачає нахабства одягти форму і грати українських героїв, коли ти на інтерв'ю говориш, що ухилянт. Має бути соромно. Тарас став для мене уособленням медійної байдужості: коли люди з медійним впливом просто ігнорують війну. Та йди ти н*хр*н зі своїм репостом. Зроби щось реально важливе", — заявив актор.

Реакція Тараса Цимбалюка

У відповідь на хвилю критики Тарас Цимбалюк опублікував допис у своїх соцмережах.

Актор пояснив, що участь у фільмі "Лютий привіт", де він грає воїна "Азову", відбувається у тісній співпраці з ветеранами та військовими цього підрозділу. За його словами, саме бійці "Азову" консультують акторів та навчають військових тонкощів.

"Легендарний підрозділ "Азов" ініціював додавання до співпраці над фільмом "Лютий привіт", де я зараз знімаюсь. Співпраця створена за участі держкіно, продюсерів і т. д. Більше того, Герої "Азову" одягнули на мене всі броніки і шеврони. Далі, бійці "Азову" постійно присутні на фільмуваннях і вони інструктують акторів у військових тонкощах та специфіці. Цей жест був узгоджений задовго до старту зйомок", — зауважив Цимбалюк.

Він також наголосив, що вже чотири роки у Києві створюють десятки фільмів про сучасну війну, і більшість військової форми у кадрі носять актори. Він підкреслив, що особисто активно підтримує армію: регулярно віддає частину доходу на допомогу ЗСУ, виступає у театрі, де кошти від вистав ідуть на підтримку фронту, та бере участь у волонтерських акціях.

"Ще, мій театр з перших днів війни щомісяця допомагає нашим Героям. З кожної вистави якась частина йде на підтримку фронту. Мільйони вже спрямовані на допомогу ЗСУ. Я зіграв майже 300 вистав: після кожної я стою на авансцені й закликаю допомогти нашим. Знецінювати зараз невелику, але дуже важливу волонтерську роль моїх колег, котрі теж всі ці 4 роки збирають гроші для військових — абсурд".

Наприкінці актор закликав припинити внутрішні конфлікти серед українців і подякував усім, хто підтримує армію

"Народ, вкотре прошу вас, досить внутрішньої ворожнечі. Обіймаю вас! Слава Героям!" — написав Тарас.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

