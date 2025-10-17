"Холостяк 14" стартує: який вигляд мають самотні дівчата-претендентки на серце Цимбалюка

17 жовтня на телеканалі "СТБ" стартує 14-й сезон реаліті-шоу "Холостяк". Цього разу головним героєм став відомий український актор Тарас Цимбалюк. Саме за його серце змагатимуться красуні з усієї України. Ми дізнались, що про них відомо.

Прем’єра 14-го сезону "Холостяка" з актором Тарасом Цимбалюком відбудеться уже сьогодні, 17 жовтня, о 19:00 на каналі "СТБ". Перший випуск також можна переглянути на офіційному сайті stb.ua або на YouTube-каналі проєкту.

Де дивитися онлайн "Холостяк 14"?

Цікаво, що на першу вечірку до Тараса Цимбалюка прийшла вчителька алгебри та геометрії. Вона зустрічалась з актором раніше, але тоді не наважилась проявити ініціативу.

Напередодні прем'єри Фокус звернув увагу на ймовірних учасниць проєкту: хто вони, ким працюють та який вигляд мають.

Творча команда "Холостяка 14" вже підтвердила участь двох яскравих претенденток на серце актора. Першою офіційно оголошеною учасницею стала Софія Шаманія, володарка титулу "Міс Україна 2023".

Учасниця проєкту Софія Шамалія Фото: Instagram

У проморолику її описали як "тендітну красуню, яка звикла до уваги, але не до справжніх почуттів".

Другою оголосили 38-річну Ольгу, яка двадцять років була в шлюбі та має двох дітей.

Ольга двадцять років була в шлюбі та має двох дітей Фото: Instagram

Вона — майстриня спорту з легкої атлетики та, судячи з промо, уже справила враження на "холостяка", отримавши комплімент під час першої зустрічі.

Учасниці шоу "Холостяк 14"

Окрім офіційно підтверджених імен, у мережі шириться інформація від блогера Богдана Беспалова про інших потенційних учасниць. Серед них:

Власниця власного проєкту Анастасія Шаманська;

Експертка з мандрівок та модель Ніколетта Бірюкова;

Модель Надін Головчук;

Фотографка Дар'я Романець;

Фотографка Юлія Коренюк;

Модель Ірина Пономаренко;

Майстриня спорту України з дресури коней Валерія Жуковська;

Лікарка-косметологиня Оксана Шенюк.

Також в списку фігурує низка блогерок: Тетяна Довгань, Яна Андрієнко, Вікторія Крилась, Дарина Зотова, Юлія Артюх. Чи справді дівчата візьмуть участь у шоу "Холостяк 14", — дізнаємось уже сьогодні.

Тарас Цимбалюк готовий до критики

Тарас Цимбалюк, своєю чергою, зізнався, що вже готується до критики: "Спочатку мені було важко, потім я розслабився і стало легко. Але, думаю, що глядачі не будуть задоволені. Взагалі, очікую багато хейту, бо мене завжди критикують".

