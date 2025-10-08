Поддержите нас UA
"Холостяк" Цимбалюк показался со своими родителями: кто они (фото)

Тарас Цимбалюк показал своих родителей
Тарас Цимбалюк

Актер и герой 14-го сезона шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк поделился редким семейным контентом. Звезда ряда украинских фильмов съездил к родителям в Корсунь-Шевченковский, откуда сам родом.

Цимбалюк вышел на связь и сообщил, что дальше его ждет насыщенный рабочий график, поэтому он несколько дней отдыха решил провести с родными людьми дома.

"Я еду в Корсунь к родителям. Давно не был дома. И как бы мне физически не хотелось почилить дома и отдохнуть после этого шлейфа проектов. Потому что у меня есть три выходных перед командировками, потому что мы на днях начинаем снимать следующий фильм, где тоже куча всего там будет, я надеюсь, этот фильм вас порадует, но родители — это святое. Как бы это ни звучало грустно, встреч с родителями есть только определенное ограниченное количество. Надо это осознать и от этого отталкиваться", — сказал актер подписчикам.

Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк уехал к родителям
Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк поехал в родной город
Тарас Цимбалюк

Родители Тараса Цимбалюка

После встречи с родными Тарас поделился совместным селфи. Мама актера получила от сына большой букет цветов. Фото с домашней атмосферой звезда "Холостяка" подписал лаконично: "На базе". Его родители Татьяна Васильевна — преподаватель французского языка и филолог, Василий Васильевич — историк и литературовед.

Уже совсем скоро на экраны выйдет новый сезон "Холостяка", в одной серии которого должны появиться родители главного героя проекта. Они, по сценарию, должны знакомиться с девушками, которые дойдут до определенного этапа шоу. Премьера запланирована на 17 октября.

тарас цимбалюк родители
Тарас Цимбалюк с родителями
Тарас Цимбалюк с родителями

