"Холостяк" Цимбалюк показався зі своїми батьками: хто вони (фото)

Актор та герой 14-го сезону шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк поділився рідкісним сімейним контентом. Зірка низки українських фільмів зʼїздив до батьків у Корсунь-Шевченківський, звідки сам родом.

Цимбалюк вийшов на зв'язок та повідомив, що далі на нього чекає насичений робочий графік, тому він декілька днів відпочинку вирішив провести з рідними людьми вдома.

"Я їду в Корсунь до батьків. Давно не був вдома. І як би мені фізично не хотілося почілити вдома і відпочити після цього шлейфу проєктів. Бо в мене є три вихідних перед відрядженнями, бо ми на днях починаємо знімати наступний фільм, де теж купа всього там буде, я сподіваюсь, цей фільм вас потішить, але батьки — це святе. Як би це не звучало сумно, зустрічей з батьками є лише певна обмежена кількість. Треба це усвідомити і від цього відштовхуватися", — сказав актор підписникам.

Тарас Цимбалюк поїхав до батьків Фото: taras.tsymbaliuk\Instagram Тарас Цимбалюк поїхав у рідне місто Фото: taras.tsymbaliuk\Instagram

Батьки Тараса Цимбалюка

Після зустрічі з рідними Тарас поділився спільним селфі. Мама актора отримала від сина великий букет квітів. Фото з домашньою атмосферою зірка "Холостяка" підписав лаконічно: "На базі". Його батьки Тетяна Василівна — викладачка французької мови та філологиня, Василь Васильович — історик і літературознавець.

Уже зовсім скоро на екрани вийде новий сезон "Холостяка", в одній серії якого повинні зʼявитися батьки головного героя проєкту. Вони, за сценарієм, мають знайомитися з дівчатами, які дійдуть до певного етапу шоу. Премʼєра запланована на 17 жовтня.

Тарас Цимбалюк з батьками Фото: taras.tsymbaliuk\Instagram

