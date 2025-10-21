Кто такая Ира из "Холостяка", которую высмеивают после сцены с лимузином (фото)
Участница нового сезона "Холостяка" с актером Тарасом Цимбалюком — Ирина — стала настоящей сенсацией первого выпуска. Ее эффектное появление на знакомстве уже превратилось в главный мем недели. В сети девушку активно обсуждают и высмеивают, а сцена с ее приездом на лимузине вызвала волну шуток и пародий.
Во время премьеры шоу Ира буквально "ворвалась" на встречу Цимбалюка с ведущей Надин — она подъехала на белом лимузине, вышла из него с уверенным видом и сразу привлекла к себе внимание. Ее жест оценили не только зрители, но и сам "холостяк", который не скрывал удивления. Об этом стало известно из первого выпуска шоу, которое вышло на СТБ.
На своей странице в Threads Ирина уже отреагировала на волну популярности и пошутила над собой, публикуя смешные сообщения и мемы. "Ходила отмечать популярность в тредс", — написала она, добавляя серию фото с улыбкой.
Кто такая Ирина Пуха
27-летняя Ирина Пуха живет в Киеве и работает ивент-менеджером. В соцсетях девушка активно делится яркими и откровенными фото, демонстрируя уверенность и подтянутую фигуру. Несмотря на то, что ее страница насчитывает менее тысячи подписчиков, Ира уже стала настоящей звездой онлайн-пространства — благодаря своему появлению в "Холостяке" и харизме, которая не оставила равнодушными даже самых скептических зрителей.
