В сети разоблачили финалистку шоу "Холостяк" с Тарасом Цимбалюком (фото)

17 октября стартовал 14-й сезон популярного романтического шоу "Холостяк", главным героем которого стал известный украинский актер Тарас Цимбалюк. В сети уже ходят разные слухи относительно финалисток и победительницы проекта.

Сначала появилась информация, что победу одержала модель Диана Зотова. Теперь обсуждают кадры финала, до которого якобы дошла модель Надин из Хмельницкого. Видео поделилась пользовательница TikTok, однако уже удалила его.

Финалистка "Холостяка"

По слухам, именно Надин Головчук дойдет до финала. Она познакомилась с "холостяком" очень оригинально, позвонив ему прямо во время свидания с другой девушкой.

Блогер Богдан Беспалов подтвердил эту информацию.

"Почему вероятная? Она финалистка. Мы еще несколько дней назад слили стоп-кадр из финального эпизода шоу. Надин по интеллекту идеально подходит тюбику Цимбалюку (который сейчас за границей снимается в никому не нужном кино с Денисенко), но Тарас выбирает Готочкину. Ой, хотя это уже совсем другой финал", — написал блогер.

Надин и Тарас познакомились возле телефонной будки Фото: СТБ

Кто такая Надин из "Холостяка"

Ей 26 лет. Фотомодель из Хмельницкого. Девушка заинтриговала Цимбалюка телефонным звонком, прервав знакомство с другой участницей. Надин удалось увлечь Тараса искренностью и юмором.

Однако ее разговор с главным героем также прервали — другая девушка приехала прямо на крыше лимузина.

В видеовизитке на шоу хмельничанка призналась, что раньше имела комплексы из-за внешности, но научилась отстаивать себя.

Надин Фото: Instagram Надин Фото: Instagram

