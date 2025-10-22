"Не думал, что встречу ее здесь": что известно о Дарье Зотовой из "Холостяка", появление которой вызвало интригу (фото)

На телеканале СТБ стартовал 14-й сезон популярного романтического шоу "Холостяк", главным героем которого стал актер Тарас Цимбалюк. Уже в премьерном выпуске зрителей ждал неожиданный момент в конце — среди участниц появилась модель Дарья Зотова. На этом первый выпуск закончился, что вызвало интригу у фанатов проекта.

Появление девушки стало также сюрпризом и для главного героя. "Честно, не думал, что встречу ее здесь", — признался Цимбалюк во время проекта.

Как выяснилось, Тарас и Дарья уже были знакомы ранее, но подробности их истории организаторы шоу пока не раскрывают. Известно, что больше об их отношениях расскажут в следующем эпизоде шоу.

"Холостяк" 14 сезон: кто такая Дарья Зотова

Дарья Зотова — украинская модель, финалистка конкурса "Мисс Украина 2021". Она активно сотрудничает с международным брендом Guess, в частности участвовала в рекламных кампаниях Marciano by Guess. На ее Instagram-странице с более 36 тысячами подписчиков можно увидеть кадры с подиумов, фотосессий для брендов и путешествий.

Відео дня

Дарья Зотова из "Холостяка" Фото: Instagram

Зотова представляет модельное агентство Birds Management, а также анонсирует собственный проект под названием Diaso.ua, который вскоре должен стартовать.

Кроме карьеры в модели, Дарья известна как бывшая девушка украинского футболиста Николая Кухаревича, который ныне играет за словацкий клуб "Слован".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, актер и герой 14-го сезона шоу поделился редким семейным контентом. Звезда ряда украинских фильмов съездил к родителям в Корсунь-Шевченковский, откуда сам родом.