"Не думав, що зустріну її тут": що відомо про Дарію Зотову з "Холостяка", поява якої викликала інтригу (фото)

На телеканалі СТБ стартував 14-й сезон популярного романтичного шоу "Холостяк", головним героєм якого став актор Тарас Цимбалюк. Уже у прем’єрному випуску глядачів чекав несподіваний момент в кінці — серед учасниць з’явилася модель Дарія Зотова. На цьому перший випуск закінчився, що викликало інтригу у фанатів проєкту.

Поява дівчини стала також сюрпризом і для головного героя. "Чесно, не думав, що зустріну її тут", — зізнався Цимбалюк під час проєкту.

Як з’ясувалося, Тарас і Дарія вже були знайомі раніше, але подробиці їхньої історії організатори шоу поки не розкривають. Відомо, що більше про їхні стосунки розкажуть у наступному епізоді шоу.

"Холостяк" 14 сезон: хто така Дарія Зотова

Дарія Зотова — українська модель, фіналістка конкурсу "Міс Україна 2021". Вона активно співпрацює з міжнародним брендом Guess, зокрема брала участь у рекламних кампаніях Marciano by Guess. На її Instagram-сторінці з понад 36 тисячами підписників можна побачити кадри з подіумів, фотосесій для брендів та подорожей.

Дарія Зотова з "Холостяка" Фото: Instagram

Зотова представляє модельне агентство Birds Management, а також анонсує власний проєкт під назвою Diaso.ua, який незабаром має стартувати.

Крім кар’єри в моделі, Дарія відома як колишня дівчина українського футболіста Миколи Кухаревича, який нині грає за словацький клуб "Слован".

