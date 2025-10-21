"Переснимали несколько раз": финалистка "Холостяка" раскрыла секрет, как на самом деле снимают шоу (видео)

Финалистка 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого был ветеран Александр "Терен" Будько, астролог Настя Юзьвак рассказала, сколько раз могут снимать одну сцену на проекте. В частности, она призналась, есть ли там сценарий.

Девушка отметила, что некоторые сцены действительно могут повторяться. Об этом она сказала в своем видео в Instagram, которое опубликовала 19 октября.

Снимают ли "Холостяк" по сценарию

"Правда в том, что мы все снимаем в реальной жизни, вот как идет — так и снимаем. Нет никакого сценария. Единственное, когда у нас были моменты рекламы, вот так мы переснимали несколько раз один кадр... А вот живые моменты разговора, живые моменты с девушками — ничего не переснималось", — рассказала Настя.

По словам финалистки, редакторы иногда предлагали темы для обсуждения, что, по ее мнению, вполне нормально.

"Нам нужно на камеру что-нибудь интересное обсуждать. Редакторы могли дать нам темы, и мы начинали раскручивать их для вас в интересном формате", — поделилась Настя Юзьвак.

Таким образом, большинство сцен в шоу, по словам девушки, остаются настоящими и без сценарных подсказок.

