"Перезнімали кілька разів": фіналістка "Холостяка" розкрила секрет, як насправді знімають шоу (відео)

Фіналістка 13-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк", головним героєм якого був ветеран Олександр "Терен" Будько, астролог Настя Юзьвак розповіла, скільки разів можуть знімати одну сцену на проєкті. Зокрема, вона зізналась, чи є там сценарій.

Дівчина зазначила, що деякі сцени дійсно можуть повторюватися. Про це вона сказала у своєму відео в Instagram, яке опублікувала 19 жовтня.

Чи знімають "Холостяк" за сценарієм

"Правда в тому, що ми все знімаємо в реальному житті, ось як іде — так і знімаємо. Немає ніякого сценарію. Єдине, коли у нас були моменти реклами, ось так ми перезнімали кілька разів один кадр… А ось живі моменти розмови, живі моменти з дівчатами — нічого не перезнімалося", — розказала Настя.

За словами фіналістки, редактори іноді пропонували теми для обговорення, що, на її думку, цілком нормально.

"Нам потрібно на камеру що-небудь цікаве обговорювати. Редактори могли дати нам теми, і ми починали розкручувати їх для вас у цікавому форматі", — поділилася Настя Юзьвак.

Таким чином, більшість сцен у шоу, за словами дівчини, залишаються справжніми та без сценарних підказок.

