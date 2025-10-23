Пришла "выманить баблишко": одна из участниц "Холостяка" в отношениях, — блогер (фото)

Украинский блогер Богдан Беспалов активно делится интересностями об участницах 14-го сезона "Холостяка". В частности, стало известно, что одна из героинь все это время находится в отношениях.

По словам Беспалова, косметолог Оксана Шанюк встречается с братом Евгения Ковтуненко Павлом. А на шоу она пришла якобы только ради денег.

Участница "Холостяка" в отношениях

"Давайте об Оксане Шанюк. Она у нас врач-косметолог, занимается обучением. В своем профиле также отмечает, что ее блог о шутках, искренних разговорах и "быть собой". Оксана шла на проект, находясь в отношениях. Имея парня, шла исключительно ради того, чтобы набить аудиторию и потом поюзать эту аудиторию в качестве потенциальных клиентов на свои бьюти-услуги", — сказал блогер.

Беспалов отметил, что ее бойфренд это родной брат участника "Холостячки" с Ксенией Мишиной Евгения Ковтуненко.

"Брат Ковтуненко "спалился" и выложил сторис, которую тут же удалил", — рассказал Беспалов.

После этого мужчина оправдался тем, что на самом деле Шанюк — его бывшая.

"Павел, ты можешь сколько угодно рассказывать, что это твоя бывшая, но мы прекрасно знаем, что вы состоите в отношениях и до проекта, и во время проекта, и сейчас. Оксана пришла туда, чтобы из ваших кошельков выманить баблишко на свои бьюти-услуги. Не забывайте об этом. Вот вам и вся искренняя искренность и любовная любовь", — отметил Богдан Беспалов.

Сторис бойфренда Оксаны Шанюк успели заскринить Фото: YouTube

В частности, блогер призвал никому не верить, даже главному герою шоу.

"Тарас играет свою роль тоже за деньги. Этот сезон абсолютно коммерческий и не имеет ничего общего с чувствами", — сказал Беспалов.

Тарас Цимбалюк и Оксана Шанюк Фото: СТБ

Оксана из "Холостяка"

30-летняя врач-косметолог и инструктор по инъекционным методикам. Она отказалась делать специальное фото. Считает презенты во время знакомства странными.

Оксана Шанюк стала одной из участниц 14-го сезона "Холостяка", который собрал вокруг себя широкую аудиторию. Главным героем этого сезона стал актер Тарас Цимбалюк. Пока они с Оксаной лишь лаконично познакомились. Во время первого эпизода церемонию роз не показали.

Оксана Шанюк Фото: Instagram

