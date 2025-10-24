Останутся только 12 девушек: где и когда смотреть "Холостяка" с Цимбалюком

17 октября на телеканале СТБ стартовал 14-й сезон реалити-шоу "Холостяк". На этот раз главным героем стал известный украинский актер Тарас Цимбалюк.

За сердце "холостяка" соревнуются девушки со всей Украины. Уже сегодня, 24 октября, в 19:00 будет второй эпизод, во время которого покажут первую церемонию роз и несколько участниц покинут проект. Фокус рассказывает, где смотреть популярное реалити-шоу.

Где смотреть онлайн "Холостяк 14"?

В прямом эфире на телеканале СТБ — каждую пятницу в 19:00.

Онлайн на официальном сайте СТБ (stb.ua) — после эфира выпуски должны появляться для просмотра.

Также эпизод впоследствии будет доступен на YouTube (каждый четверг, через шесть дней после телеэфира).

На ряде украинских стриминговых сервисов (Киевстар ТВ, SWEET.TV).

На сайте Телепортал — в удобное для вас время.

Тарас Цимбалюк знакомится с Софией Шамией Фото: СТБ

Что интересного в новом сезоне

"Холостяк" — это украинское романтическое реалити-шоу, в котором один главный герой ищет любовь среди группы участниц. Сезон 14 стартовал осенью 2025 года, главным героем стал украинский актер Тарас Цимбалюк. Ведущим традиционно остался Григорий Решетник. В этом сезоне обещают новый эмоциональный тон, больше искренности, новые форматы испытаний.

Среди участниц — титулованная "Мисс Украина-2023" София Шамия.

Тарас Цимбалюк и Григорий Решетник Фото: СТБ

Что будет во втором эпизоде

Уже 24 октября будет продолжение первой вечеринки 14 сезона романтического реалити "Холостяк". По анонсу СТБ, после знакомства с девушками Тарас Цимбалюк захочет увидеть не только их внешнюю красоту, но и настоящий внутренний мир.

"Чтобы открыться друг другу, Тарас и героини будут создавать киноафиши своих жизней — фильмов об их мечтах, страхах, характере и опыте. С помощью искусственного интеллекта каждая афиша становится визуализацией внутреннего мира ее автора", — пишут создатели шоу.

Также впереди непростые вопросы от Григория Решетника и неожиданные признания. И самое главное — первая церемония роз сезона. После этого останутся лишь 12 девушек.

