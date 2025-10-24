Поддержите нас UA
Стиль жизни Холостяк 14 сезон

Останутся только 12 девушек: где и когда смотреть "Холостяка" с Цимбалюком

Тарас Цимбалюк холостяк 14 где смотреть
Тарас Цимбалюк | Фото: taras.tsymbaliuk\Instagram

17 октября на телеканале СТБ стартовал 14-й сезон реалити-шоу "Холостяк". На этот раз главным героем стал известный украинский актер Тарас Цимбалюк.

За сердце "холостяка" соревнуются девушки со всей Украины. Уже сегодня, 24 октября, в 19:00 будет второй эпизод, во время которого покажут первую церемонию роз и несколько участниц покинут проект. Фокус рассказывает, где смотреть популярное реалити-шоу.

Где смотреть онлайн "Холостяк 14"?

  • В прямом эфире на телеканале СТБ — каждую пятницу в 19:00.
  • Онлайн на официальном сайте СТБ (stb.ua) — после эфира выпуски должны появляться для просмотра.
  • Также эпизод впоследствии будет доступен на YouTube (каждый четверг, через шесть дней после телеэфира).
  • На ряде украинских стриминговых сервисов (Киевстар ТВ, SWEET.TV).
  • На сайте Телепортал — в удобное для вас время.
холостяк
Тарас Цимбалюк знакомится с Софией Шамией
Фото: СТБ

Что интересного в новом сезоне

"Холостяк" — это украинское романтическое реалити-шоу, в котором один главный герой ищет любовь среди группы участниц. Сезон 14 стартовал осенью 2025 года, главным героем стал украинский актер Тарас Цимбалюк. Ведущим традиционно остался Григорий Решетник. В этом сезоне обещают новый эмоциональный тон, больше искренности, новые форматы испытаний.

Среди участниц — титулованная "Мисс Украина-2023" София Шамия.

Тарас Цимбалюк и Григорий Решетник
Тарас Цимбалюк и Григорий Решетник
Фото: СТБ

Что будет во втором эпизоде

Уже 24 октября будет продолжение первой вечеринки 14 сезона романтического реалити "Холостяк". По анонсу СТБ, после знакомства с девушками Тарас Цимбалюк захочет увидеть не только их внешнюю красоту, но и настоящий внутренний мир.

"Чтобы открыться друг другу, Тарас и героини будут создавать киноафиши своих жизней — фильмов об их мечтах, страхах, характере и опыте. С помощью искусственного интеллекта каждая афиша становится визуализацией внутреннего мира ее автора", — пишут создатели шоу.

Также впереди непростые вопросы от Григория Решетника и неожиданные признания. И самое главное — первая церемония роз сезона. После этого останутся лишь 12 девушек.

