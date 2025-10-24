Останутся только 12 девушек: где и когда смотреть "Холостяка" с Цимбалюком
17 октября на телеканале СТБ стартовал 14-й сезон реалити-шоу "Холостяк". На этот раз главным героем стал известный украинский актер Тарас Цимбалюк.
За сердце "холостяка" соревнуются девушки со всей Украины. Уже сегодня, 24 октября, в 19:00 будет второй эпизод, во время которого покажут первую церемонию роз и несколько участниц покинут проект. Фокус рассказывает, где смотреть популярное реалити-шоу.
Где смотреть онлайн "Холостяк 14"?
- В прямом эфире на телеканале СТБ — каждую пятницу в 19:00.
- Онлайн на официальном сайте СТБ (stb.ua) — после эфира выпуски должны появляться для просмотра.
- Также эпизод впоследствии будет доступен на YouTube (каждый четверг, через шесть дней после телеэфира).
- На ряде украинских стриминговых сервисов (Киевстар ТВ, SWEET.TV).
- На сайте Телепортал — в удобное для вас время.
Что интересного в новом сезоне
"Холостяк" — это украинское романтическое реалити-шоу, в котором один главный герой ищет любовь среди группы участниц. Сезон 14 стартовал осенью 2025 года, главным героем стал украинский актер Тарас Цимбалюк. Ведущим традиционно остался Григорий Решетник. В этом сезоне обещают новый эмоциональный тон, больше искренности, новые форматы испытаний.
Среди участниц — титулованная "Мисс Украина-2023" София Шамия.
Что будет во втором эпизоде
Уже 24 октября будет продолжение первой вечеринки 14 сезона романтического реалити "Холостяк". По анонсу СТБ, после знакомства с девушками Тарас Цимбалюк захочет увидеть не только их внешнюю красоту, но и настоящий внутренний мир.
"Чтобы открыться друг другу, Тарас и героини будут создавать киноафиши своих жизней — фильмов об их мечтах, страхах, характере и опыте. С помощью искусственного интеллекта каждая афиша становится визуализацией внутреннего мира ее автора", — пишут создатели шоу.
Также впереди непростые вопросы от Григория Решетника и неожиданные признания. И самое главное — первая церемония роз сезона. После этого останутся лишь 12 девушек.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Одна из героинь шоу все это время находится в отношениях, а на проект пришла только ради денег.
- В сети разоблачили финалистку шоу "Холостяк", которая оригинально познакомилась с Цимбалюком.
Кроме того, актер рассказал о своих впечатлениях от съемок шоу "Холостяк".