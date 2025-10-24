Перше побачення на "Холостяку": з ким Тарас Цимбалюк покатався на конях і як все пройшло (фото)

24 жовтня на екрани вийшов другий епізод 14-го сезону популярного романтичного шоу "Холостяк", у якому глядачі побачили перше побачення Тараса Цимбалюка. Ініціаторкою зустрічі стала одна з учасниць проєкту — Валерія, яка підготувала для головного героя незвичне випробування — урок верхової їзди.

Таке побачення дало парі можливість не лише активно провести час, а й краще відчути одне одного. Дівчата одразу припустили: після такої яскравої зустрічі Валерія, найімовірніше, отримає троянду від холостяка вже на першій церемонії. Фокус розповідає про перше побачення 14 сезону на проєкті "Холостяк".

Перше побачення Тараса Цимбалюка на "Холостяку"

Ще до офіційного початку вечірки Валерія скористалася допомогою ведучого Григорія Решетніка й передала Тарасу листівку-запрошення на побачення. Разом із цим Цимбалюку подали спортивне екіпірування — чорне поло та штани для кінної прогулянки. Переодягнувшись, актор вирушив на іподром, де на нього вже чекала Валерія.

Валерія Жуковська і Тарас Цимбалюк покатались на конях у другому випуску "Холостяка" Фото: СТБ

Під час зустрічі вони обговорили захоплення та історії, пов’язані з кіньми. Після побачення Тарас продовжив знайомство з іншими учасницями.

Під кінець вечора Валерія з’явилася на святковій вечірці вже у розкішній сукні, приєднавшись до решти дівчат.

Хто така Валерія Жуковська з "Холостяка"

Валерії 28 років, і вона вже 12 років займається кінним спортом. За цей час дівчина здобула звання майстра спорту України. Після початку повномасштабного вторгнення вона переїхала до Кельна (Німеччина), однак мріє повернутися додому. Родом Валерія з Миколаєва, а спортивну кар’єру розпочинала в Херсоні.

Учасниця 14 сезону "Холостяк" Валерія Жуковська Фото: СТБ

