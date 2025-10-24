Другий випуск "Холостяка": Тарас Цимбалюк розповів про свої минулі стосунки (фото)

24 жовтня стартував другий випуск шоу "Холостяк" з Тарасом Цимбалюком. Український актор на початку епізоду поділився особистими спогадами про свої попередні стосунки з бізнесвумен Світланою Готочкіною.

Артист розповів, як зароджувався їхній роман і чим усе завершилося. Фокус переказує детальніше розповідь головного героя проєкту.

"Холостяк" 14 сезон: з чого розпочався другий випуск

Тарас Цимбалюк розказав про свої минулі стосунки.

"Мені шиють романи просто з усіма. У мене немає абсолютно якогось конвеєра з дівчат. Між стосунками були паузи, не так багато було цих стосунків, серйозних, я маю на увазі… Останні стосунки… ми почали стосунки дистанційно. Місяць ми просто листувалися. Потім у Києві зустрілися, зрозуміли, що є якась гармонія, і пішли далі разом. У Світлани на той момент вставав на ноги бізнес у Польщі", — поділився Цимбалюк.

Актор зізнався, що через постійні відрядження й різницю у графіках вони іноді не бачилися місяцями, що згодом вплинуло на їхні взаємини.

Тарас Цимбалюк про стосунки з Готочкіною

Новий "Холостяк" поділився, що пара зіткнулась з побутовими проблемами і непорозуміннями.

"Розбір побутових проблем мав би вирішуватися за столом, а все це вирішувалося в якихось смсках, у якихось дзвінках… Світлана не розуміла, що таке, наприклад, тиждень на знімальному майданчику, коли ти… віддаєш масу енергії, і коли ти приїжджаєш додому, тобі — ну, давай, розважай мене…", — згадав актор.

Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна Фото: Instagram

Перед новорічними святами 2025 року пара, за словами Цимбалюка, "дуже посварилася", після чого їхній роман завершився: "Ну і, власне, все".

Попри це, артист не втрачає оптимізму й не виключає, що саме на проєкті зможе знайти справжнє кохання.

