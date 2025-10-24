Второй выпуск "Холостяка": Тарас Цимбалюк рассказал о своих прошлых отношениях (фото)
24 октября стартовал второй выпуск шоу "Холостяк" с Тарасом Цымбалюком. Украинский актер в начале эпизода поделился личными воспоминаниями о своих предыдущих отношениях с бизнесвумен Светланой Готочкиной.
Артист рассказал, как зарождался их роман и чем все завершилось. Фокус пересказывает подробнее рассказ главного героя проекта.
"Холостяк" 14 сезон: с чего начался второй выпуск
Тарас Цимбалюк рассказал о своих прошлых отношениях.
"Мне шьют романы просто со всеми. У меня нет абсолютно какого-то конвейера из девушек. Между отношениями были паузы, не так много было этих отношений, серьезных, я имею в виду... Последние отношения... мы начали отношения дистанционно. Месяц мы просто переписывались. Потом в Киеве встретились, поняли, что есть какая-то гармония, и пошли дальше вместе. У Светланы на тот момент вставал на ноги бизнес в Польше", — поделился Цимбалюк.
Актер признался, что из-за постоянных командировок и разницы в графиках они иногда не виделись месяцами, что впоследствии повлияло на их отношения.
Тарас Цимбалюк об отношениях с Готочкиной
Новый "Холостяк" поделился, что пара столкнулась с бытовыми проблемами и недоразумениями.
"Разбор бытовых проблем должен был бы решаться за столом, а все это решалось в каких-то смсках, в каких-то звонках... Светлана не понимала, что такое, например, неделя на съемочной площадке, когда ты... отдаешь массу энергии, и когда ты приезжаешь домой, тебе — ну, давай, развлекай меня...", — вспомнил актер.
Перед новогодними праздниками 2025 года пара, по словам Цымбалюка, "очень поссорилась", после чего их роман завершился: "Ну и, собственно, все".
Несмотря на это, артист не теряет оптимизма и не исключает, что именно на проекте сможет найти настоящую любовь.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Где смотреть онлайн "Холостяк 14" и что интересного будет в новом сезоне.
- В сети разоблачили финалистку шоу "Холостяк", которая оригинально познакомилась с Цымбалюком.
Кроме того, актер рассказал о своих впечатлениях от съемок шоу "Холостяк".