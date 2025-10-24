Второй выпуск "Холостяка": Тарас Цимбалюк рассказал о своих прошлых отношениях (фото)

24 октября стартовал второй выпуск шоу "Холостяк" с Тарасом Цымбалюком. Украинский актер в начале эпизода поделился личными воспоминаниями о своих предыдущих отношениях с бизнесвумен Светланой Готочкиной.

Артист рассказал, как зарождался их роман и чем все завершилось. Фокус пересказывает подробнее рассказ главного героя проекта.

"Холостяк" 14 сезон: с чего начался второй выпуск

Тарас Цимбалюк рассказал о своих прошлых отношениях.

"Мне шьют романы просто со всеми. У меня нет абсолютно какого-то конвейера из девушек. Между отношениями были паузы, не так много было этих отношений, серьезных, я имею в виду... Последние отношения... мы начали отношения дистанционно. Месяц мы просто переписывались. Потом в Киеве встретились, поняли, что есть какая-то гармония, и пошли дальше вместе. У Светланы на тот момент вставал на ноги бизнес в Польше", — поделился Цимбалюк.

Актер признался, что из-за постоянных командировок и разницы в графиках они иногда не виделись месяцами, что впоследствии повлияло на их отношения.

Тарас Цимбалюк об отношениях с Готочкиной

Новый "Холостяк" поделился, что пара столкнулась с бытовыми проблемами и недоразумениями.

"Разбор бытовых проблем должен был бы решаться за столом, а все это решалось в каких-то смсках, в каких-то звонках... Светлана не понимала, что такое, например, неделя на съемочной площадке, когда ты... отдаешь массу энергии, и когда ты приезжаешь домой, тебе — ну, давай, развлекай меня...", — вспомнил актер.

Тарас Цимбалюк и Светлана Готочкина Фото: Instagram

Перед новогодними праздниками 2025 года пара, по словам Цымбалюка, "очень поссорилась", после чего их роман завершился: "Ну и, собственно, все".

Несмотря на это, артист не теряет оптимизма и не исключает, что именно на проекте сможет найти настоящую любовь.

