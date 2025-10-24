Первое свидание на "Холостяке": с кем Тарас Цимбалюк покатался на лошадях и как все прошло (фото)

24 октября на экраны вышел второй эпизод 14-го сезона популярного романтического шоу "Холостяк", в котором зрители увидели первое свидание Тараса Цимбалюка. Инициатором встречи стала одна из участниц проекта — Валерия, которая подготовила для главного героя необычное испытание — урок верховой езды.

Такое свидание дало паре возможность не только активно провести время, но и лучше почувствовать друг друга. Девушки сразу предположили: после такой яркой встречи Валерия, скорее всего, получит розу от холостяка уже на первой церемонии. Фокус рассказывает о первом свидании 14 сезона на проекте "Холостяк".

Первое свидание Тараса Цымбалюка на "Холостяке"

Еще до официального начала вечеринки Валерия воспользовалась помощью ведущего Григория Решетника и передала Тарасу открытку-приглашение на свидание. Вместе с этим Цимбалюку подали спортивную экипировку — черное поло и брюки для конной прогулки. Переодевшись, актер отправился на ипподром, где его уже ждала Валерия.

Відео дня

Валерия Жуковская и Тарас Цимбалюк покатались на лошадях во втором выпуске "Холостяка" Фото: СТБ

Во время встречи они обсудили увлечения и истории, связанные с лошадьми. После свидания Тарас продолжил знакомство с другими участницами.

Под конец вечера Валерия появилась на праздничной вечеринке уже в роскошном платье, присоединившись к остальным девушкам.

Кто такая Валерия Жуковская из "Холостяка"

Валерии 28 лет, и она уже 12 лет занимается конным спортом. За это время девушка получила звание мастера спорта Украины. После начала полномасштабного вторжения она переехала в Кельн (Германия), однако мечтает вернуться домой. Родом Валерия из Николаева, а спортивную карьеру начинала в Херсоне.

Участница 14 сезона "Холостяк" Валерия Жуковская Фото: СТБ

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинский актер в начале второго эпизода поделился личными воспоминаниями о своих предыдущих отношениях с бизнесвумен Светланой Готочкиной.

Где смотреть онлайн "Холостяк 14" и что интересного будет в новом сезоне.

Кроме того, в сети разоблачили финалистку шоу "Холостяк", которая оригинально познакомилась с Цимбалюком.