"Прекратите": бывшая Цимбалюка впервые рассказала об их разрыве (фото)

Бывшая девушка "главного холостяка страны" Тараса Цимбалюка Светлана Готочкина высказалась о его участии в новом сезоне шоу. Бизнесвумен заговорила после заявления актера во втором эпизоде проекта, который вышел 24 октября.

Цимбалюк тогда сказал, что они со Светланой якобы разошлись из-за дистанции и недоразумений. В своем Instagram Готочкина отметила, что сейчас ее ничего не связывает с бывшим бойфрендом, а личную жизнь она бы хотела держать подальше от внимания публики.

Более того, бизнесвумен намекнула, что информация на экране не всегда показывает реальность, как она есть.

"Никогда не обсуждала личную жизнь публично и сейчас не буду. Могу сказать лишь одно: не верьте всему, что пишут в интернете и показывают по телевизору. Не все, что показывают на экранах, касается реальности. Реальность всегда глубже, чем заголовки. И прекратите мне сбрасывать кринжовые видео и статьи. Мне это неинтересно смотреть", — отметила бывшая Цимбалюка.

Кроме того, женщина призналась, что сейчас не состоит в отношениях и еще не встретила человека, которому "могла бы доверить свою жизнь".

"Если быть с вами искренней, то я давно готова к семье и детям, но пока я не встретила того человека, которому смогла бы доверить свою жизнь. И что касается детей, буквально еще несколько лет назад я хотела троих детей, но сейчас это желание ушло. Но это не точно. Я знаю, что всему свое время и все, что суждено мне, все случится обязательно", — отметила бизнесвумен.

Тарас Цимбалюк был в отношениях со Светланой Готочкиной с 2022 года. Пара официально не сообщала о разрыве. Это стало точно известно, когда весной 2025 года анонсировали новый сезон "Холостяка" с актером в главной роли.

После завершения проекта Тарас принял участие в ее показе, из-за чего начали поговаривать, что их отношения лишь приостановились на время съемок.

