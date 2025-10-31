Третій випуск "Холостяка": Цимбалюк приготував побачення "з родзинкою"

Уже сьогодні о 19:00 в ефір вийде 3-й випуск реаліті "Холостяк-14" з Тарасом Цимбалюком. Як обіцяють творці проєкту, глядачі побачать перші побачення сезону — і перші справжні емоції.

У випуску з побаченнями після першої вечірки Цимбалюк "відкриє дівчатам свій світ і покаже частину професії". Фокус розповідає, де дивитися "Холостяка" та чого очікувати від третього епізоду.

Головний герой проєкту наголосив, що його робота передбачає часту взаємодію з жінками, через що його колишня дружина сильно ревнувала. Тепер він на початку знайомства хоче показати, чим він живе на сцені та екрані.

В анонсі СТБ йдеться, що на цьому побаченні Цимбалюк прагне побачити, хто з героїнь може прийняти не лише його як чоловіка, а й його професію — з усіма її викликами.

Нова традиція на "Холостяку"

Загалом цей тиждень у "Холостяку" пройде під темою правди та максимальної щирості. Григорій Решетник представить учасницям нову традицію — "Жіночий клуб", де щотижня на них чекатимуть особливі практики й завдання для самоусвідомлення.

Відео дня

Перший "Жіночий клуб" має символічну назву — "Я залишаю…". Перед учасницями лежатимуть аркуші, на яких вони напишуть лише одне речення — що саме хочуть відпустити з минулого.

Тарас Цимбалюк Фото: СТБ

Перше індивідуальне побачення на "Холостяку"

У третьому випуску відбудеться перше індивідуальне побачення сезону. Актор переконаний, що справжній потяг народжується не з зовнішності — а з хімії, інстинктів твароматів. Саме тому побачення буде із зав’язаними очима.

А ще цього тижня дівчата отримають завдання створити фото без фільтрів і ретуші.

Знайомство Цимбалюка з Надін Фото: СТБ

Де дивитися онлайн "Холостяк 14"?

У прямому ефірі на телеканалі СТБ — щопʼятниці о 19:00.

Онлайн на офіційному сайті СТБ (stb.ua) — після ефіру випуски мають з’являтись для перегляду.

Також епізод згодом буде доступний на YouTube (щочетверга, через шість днів після телеефіру).

На низці українських стримінгових сервісів (Київстар ТБ, SWEET.TV).

На сайті Телепортал — у зручний для вас час.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, колишня дівчина "холостяка" Світлана Готочкіна висловилася про участь актора в шоу.