Стиль життя Холостяк 14 сезон

Третій випуск "Холостяка": Цимбалюк приготував побачення "з родзинкою"

Тарас Цимбалюк уже вручив перші троянди на "Холостяку" | Фото: СТБ

Уже сьогодні о 19:00 в ефір вийде 3-й випуск реаліті "Холостяк-14" з Тарасом Цимбалюком. Як обіцяють творці проєкту, глядачі побачать перші побачення сезону — і перші справжні емоції.

У випуску з побаченнями після першої вечірки Цимбалюк "відкриє дівчатам свій світ і покаже частину професії". Фокус розповідає, де дивитися "Холостяка" та чого очікувати від третього епізоду.

Головний герой проєкту наголосив, що його робота передбачає часту взаємодію з жінками, через що його колишня дружина сильно ревнувала. Тепер він на початку знайомства хоче показати, чим він живе на сцені та екрані.

В анонсі СТБ йдеться, що на цьому побаченні Цимбалюк прагне побачити, хто з героїнь може прийняти не лише його як чоловіка, а й його професію — з усіма її викликами.

Нова традиція на "Холостяку"

Загалом цей тиждень у "Холостяку" пройде під темою правди та максимальної щирості. Григорій Решетник представить учасницям нову традицію — "Жіночий клуб", де щотижня на них чекатимуть особливі практики й завдання для самоусвідомлення.

Перший "Жіночий клуб" має символічну назву — "Я залишаю…". Перед учасницями лежатимуть аркуші, на яких вони напишуть лише одне речення — що саме хочуть відпустити з минулого.

Перше індивідуальне побачення на "Холостяку"

У третьому випуску відбудеться перше індивідуальне побачення сезону. Актор переконаний, що справжній потяг народжується не з зовнішності — а з хімії, інстинктів твароматів. Саме тому побачення буде із зав’язаними очима.

А ще цього тижня дівчата отримають завдання створити фото без фільтрів і ретуші.

Де дивитися онлайн "Холостяк 14"?

  • У прямому ефірі на телеканалі СТБ — щопʼятниці о 19:00.
  • Онлайн на офіційному сайті СТБ (stb.ua) — після ефіру випуски мають з’являтись для перегляду.
  • Також епізод згодом буде доступний на YouTube (щочетверга, через шість днів після телеефіру).
  • На низці українських стримінгових сервісів (Київстар ТБ, SWEET.TV).
  • На сайті Телепортал — у зручний для вас час.

